Родители 14-летней блогерши-феминистки увезли ее из России из-за постоянных угроз

14-летняя девочка из Москвы стала жертвой преследования из-за своих видео в Тик-токе и Инстаграм, в которых она выражала свои взгляды. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

14-летняя девочка из Москвы стала жертвой преследования из-за своих видео в Тик-токе и Инстаграм, в которых она выражала свои взгляды. Оле каждый день в социальных сетях приходят сообщения с пожеланиями смерти, угрозами выследить и убить её и её родственников. Сама девочка не понимает, чем заслужила такое к себе отношение. Возможные риски кажутся всё более реальными, ведь недавно в сети опубликовали адреса и другие данные девочки и её родителей. Вот, с чего всё началось.

Оля, как и многие современные подростки, активно пользуется социальными сетями и выражает себя. Особую популярность девочка получила в Тик-токе, там у неё уже 600 тысяч подписчиков. В своём аккаунте Оля Вакуоля, или Оля Тыква, как она себя называет, публикует фото и видео, на которых высказывается на сложные для общества темы. В том числе девочка открыто говорит о феминизме и патриархате, а точнее об изменении роли женщины в современном мире, равноправии мужчины и женщины и многом другом. Девочка с яркими волосами призывает своих подписчиков толерантно относится к другим людям, в том числе представителям ЛГБТ-сообщества.

Для своих коротких видео девочка выбрала интересный формат "Привет, я подсяду?", в рамках которого она ведёт воображаемый диалог, высказывая свою позицию по поводу неравенства и ,разрушая популярные мифы, связанные с ЛГБТ, феминизмом. В том числе Оля критикует разного рода насилие и притеснение. Подобные ролики быстро набирали просмотры, и вскоре девочка стала героем популярных мемов, другие блогеры активно реагировали на её видео, снимали пародии. Смелые высказывания юной тиктокерши не могли не привлечь внимания радикально настроенных приверженцев другого мнения.

Вскоре на 14-летнюю девочку с яркими волосами и её видео обратил внимание 29-летний Владислав Поздняков.

Мужчина является создателем и идейным вдохновителем сообщества «Мужское государство», известного травлей представителей ЛГБТ и женщин, не отвечающих их представлениям о морали. Например, во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году Поздняков нелестно отзывался о девушках из России, которые общаются с иностранцами, он называл их недостойными, если перефразировать его слова. А в феврале 2020 года, через несколько дней после выхода клипа Тилля Линдеманна, «национал-патриархальное» движение взялось за девушек, снявшихся в откровенных сценах сольного проекта лидера группы Rammstein. Активисты нашли и опубликовали ссылки на страницы девушек в соцсетях, вскоре они стали получать оскорбления и многочисленные угрозы физической расправы и сексуального насилия. Одна из девушек утверждала, что ей угрожал и лично Владислав Поздняков. В своём канале по данному поводу он высказывался следующим образом: «Если в России найдется националист-одиночка, который убьет их, мне будет их не жалко». Вскоре были в сети были опубликованы и реальные адреса девушек и их родных.

Кстати, за свою деятельность мужчина уже был осуждён в 2018 году на два года условно, суд увидел преступление в создании группы, в которой Поздняков осуществлял действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к женщинам. Но в 2019 приговор был отменён из-за частичной декриминализации статьи об экстремизме. Это не стало для него уроком, и Владислав продолжил свою деятельность. Дабы обезопасить себя, он просто покинул территорию России, а само движение существует и сейчас, мужчина ведёт несколько групп, в которых ежедневно выкладывает фотографии и видео, в грубой форме оскорбляет людей за интернациональные браки, усыновление иностранных детей, сексуальные предпочтения и высказывания не соответствующие идеологии его сообщества.

Например, его телеграм-канал насчитывает порядка 75 тысяч участников.

Среди объектов пристального внимания Владислава оказалась и 14-летняя московская школьница. Сначала девочка и её родители воспринимали происходящее как шутку, но недоброжелательных комментариев в социальных сетях становилось всё больше, посыпались угрозы. А когда в сети опубликовали адреса и данные всех членов семьи девочки, семья всерьёз испугалась.

Родители девочки решили обратиться в полицию, если какие-то люди готовы искать адреса и контакты их семьи, то никто не мог предполагать, на что они ещё могут быть способны. Но, как часто бывает в подобных ситуациях, в полиции ответили отказом и заниматься такой проблемой не стали. Семья уехала в Англию, но до сих пор боится возвращаться в Москву из-за возможного преследования.