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Беременная подруга Тарзана вынуждена скрываться из-за угроз Наташи Королевой

Одна из самых крепких пар шоу-бизнеса угодила в громкий скандал
Елена ПЕТРОВА
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Обвиненная в краже девушке заявила о беременности от Тарзана.

Обвиненная в краже девушке заявила о беременности от Тарзана.

Образцовая пара с 20-летним стажем - Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко, он же Тарзан, переживает непростые времена. Изначально артистка заявила о похищении бриллиантов и крупной суммы денег - мол, пока она была в отпуске, в гости к супругу пришла малознакомая дама, после визита которой Наталья не досчиталась украшений. Но обвиненная в краже девушка молчать не стала: она уверяет, что беременна от стриптизера, а все происходящее - банальная женская месть.

На связь с прессой супруги не выходят, однако в своих аккаунтах в Инстаграме оба сделали официальные заявления, предупредив СМИ об ответственности за распространение информации об их личной жизни. Певица заверила, что в ее дом проникли с целью шантажа, а Тарзан и вовсе потребовал удалить "изображения, собранные с нарушением закона" и пригрозил репортерам уголовным кодексом.

Молодая подруга Тарзана вынуждена скрываться из-за угроз.

Молодая подруга Тарзана вынуждена скрываться из-за угроз.

Связаться с беременной девушкой также пока невозможно. Как выяснилось, она вынуждена прятаться из-за постоянных угроз.

- Она в стрессе, фактически скрывается и ни с кем не выходит на контакт, - рассказал kp.ru адвокат Вадим Лялин, которого попросили помочь представители девушки. - Насколько мне известно, ей также поступают угрозы со стороны Наташи Королевой. История может развиваться непредсказуемо.

Между тем, требования певицы и ее мужа-стриптизера адвокат считает несостоятельными.

- В соответствии с действующим законодательством, госпожа Королева и ее супруг являются публичными личностями, и те требования, которые они пытаются реализовать, судом не будут восприняты, - уверен Вадим Лялин. - И те угрозы, которые они высказывают в отношении якобы недобросовестных СМИ, не будут действенны в этой части. Потому что фото госпожи Королевой и ее мужа есть в открытом доступе - чтобы их запретить, надо удалить снимки из всего Интернета, а это даже чисто технически маловероятно.

Адвокат Вадим Лялин считает несостоятельными требования супружеской пары.

Адвокат Вадим Лялин считает несостоятельными требования супружеской пары.

По словам Лялина, другая сторона конфликта имеет право предоставить на суд публики любые фото. А Наташе Королевой еще предстоит доказать, что в ее доме была совершена кража.

- Это можно сравнить с диктофонной записью, - продолжает адвокат. - Записывать других запрещено, это незаконный сбор информации. А если вы являетесь участником разговора и тайно делаете запись, не предупредив других участников беседы - это можно.

Более того, хочу предупредить: если стороны конфликта подали заявление в правоохранительные органы, они также попадают под закон об уголовном преследовании по статье "Заведомо ложный донос" (Ст. 306 и 307 УК РФ). Поэтому вопрос, кого впоследствии можно будет привлечь и по каким инкриминируемым составам, остается открыт. Если окажется, что заявление о краже подано с признаками оговора и или клеветы, соответственно, заявители будут также привлечены к уголовной ответственности.

Напомним, Наташа Королева и Сергей Глушко женаты с 2003 года, воспитывают 18-летнего сына Архипа. За эти годы семья лишь однажды оказалась в центре скандала, когда в Сеть попали их интимные видео. Тогда, чтобы справиться с переживаниями из-за огласки, артистке даже пришлось обратиться к психологам. Кроме того, по словам звезды, в тот момент она была беременна и из-за стресса потеряла ребенка.

Шоу-бизнесЗвезды: скандалНаташа Королёва: досье KP.RU

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