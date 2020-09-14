Беременная подруга Тарзана вынуждена скрываться из-за угроз Наташи Королевой

Обвиненная в краже девушке заявила о беременности от Тарзана.

Образцовая пара с 20-летним стажем - Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко, он же Тарзан, переживает непростые времена. Изначально артистка заявила о похищении бриллиантов и крупной суммы денег - мол, пока она была в отпуске, в гости к супругу пришла малознакомая дама, после визита которой Наталья не досчиталась украшений. Но обвиненная в краже девушка молчать не стала: она уверяет, что беременна от стриптизера, а все происходящее - банальная женская месть.

На связь с прессой супруги не выходят, однако в своих аккаунтах в Инстаграме оба сделали официальные заявления, предупредив СМИ об ответственности за распространение информации об их личной жизни. Певица заверила, что в ее дом проникли с целью шантажа, а Тарзан и вовсе потребовал удалить "изображения, собранные с нарушением закона" и пригрозил репортерам уголовным кодексом.

Молодая подруга Тарзана вынуждена скрываться из-за угроз.

Связаться с беременной девушкой также пока невозможно. Как выяснилось, она вынуждена прятаться из-за постоянных угроз.

- Она в стрессе, фактически скрывается и ни с кем не выходит на контакт, - рассказал kp.ru адвокат Вадим Лялин, которого попросили помочь представители девушки. - Насколько мне известно, ей также поступают угрозы со стороны Наташи Королевой. История может развиваться непредсказуемо.

Между тем, требования певицы и ее мужа-стриптизера адвокат считает несостоятельными.

- В соответствии с действующим законодательством, госпожа Королева и ее супруг являются публичными личностями, и те требования, которые они пытаются реализовать, судом не будут восприняты, - уверен Вадим Лялин. - И те угрозы, которые они высказывают в отношении якобы недобросовестных СМИ, не будут действенны в этой части. Потому что фото госпожи Королевой и ее мужа есть в открытом доступе - чтобы их запретить, надо удалить снимки из всего Интернета, а это даже чисто технически маловероятно.

Адвокат Вадим Лялин считает несостоятельными требования супружеской пары.

По словам Лялина, другая сторона конфликта имеет право предоставить на суд публики любые фото. А Наташе Королевой еще предстоит доказать, что в ее доме была совершена кража.

- Это можно сравнить с диктофонной записью, - продолжает адвокат. - Записывать других запрещено, это незаконный сбор информации. А если вы являетесь участником разговора и тайно делаете запись, не предупредив других участников беседы - это можно.

Более того, хочу предупредить: если стороны конфликта подали заявление в правоохранительные органы, они также попадают под закон об уголовном преследовании по статье "Заведомо ложный донос" (Ст. 306 и 307 УК РФ). Поэтому вопрос, кого впоследствии можно будет привлечь и по каким инкриминируемым составам, остается открыт. Если окажется, что заявление о краже подано с признаками оговора и или клеветы, соответственно, заявители будут также привлечены к уголовной ответственности.

Напомним, Наташа Королева и Сергей Глушко женаты с 2003 года, воспитывают 18-летнего сына Архипа. За эти годы семья лишь однажды оказалась в центре скандала, когда в Сеть попали их интимные видео. Тогда, чтобы справиться с переживаниями из-за огласки, артистке даже пришлось обратиться к психологам. Кроме того, по словам звезды, в тот момент она была беременна и из-за стресса потеряла ребенка.