Российский ученый был прав: Венера обитаема!

На соседней с Землей планете обнаружили признаки жизни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слив секретных данных, интриги и слухи – все говорит о том, что в науке случилась невероятная сенсация. Сегодня, в понедельник, 14 сентября, Королевское астрономическое общество собирается дать экстренную пресс-конференцию. Что там будет, не говорят, но уже «раскололись» те, кого на мероприятие пригласили, все заранее рассказали, и потребовали раньше времени не выбалтывать. Ха! Сенсацию в кармане не удержишь. Первым проболталось издание EarthSky.org. Оно повесило на сайт статью, подождало, пока ее «схватит» поисковый алгоритм Google, и удалило. Затем пошли утечки из Массачусетского технологического института и Кардиффского университета. Кто-то даже слил «то самое» видео, которое якобы покажут на пресс-конференции. Да что случилось-то? Да ничего особенного, просто люди впервые в истории обнаружили жизнь за пределами Земли. И где? На Венере!

Итак, открытие сделали сразу на двух инструментах, это исключает возможность ошибки: задействованы телескоп Джеймса Кларка Максвелла на Гавайях и Большой миллиметровый телескоп Аткама в Чили. Оба прибора обнаружили в атмосфере Венеры фосфин – газ, который, как считается, могут производить только бактерии и прочие живые существа. Ученые пока не представляют никакого «неживого» механизма формирования фосфина.

Открытие сделано с помощью методики спектроскопии. Дело в том, что каждое вещество оставляет в спектре свою уникальную «подпись», которую невозможно подделать. Возьмите свечу, и аккуратно насыпьте в пламя соли (берегите глаза!). Пламя свечи сразу станет желтым. Ученый бы сказал, что в спектре пламени свечи появилась линия натрия – как раз в желтой части спектра. По этому признаку мы точно знаем, что в пламя добавили поваренную соль, и именно ее. Точно так же, обнаружив в спектре линию фосфина, мы уверены, что это именно он, «газ жизни».

Собственно, это бесцветный газ, и в чистом виде без запаха, но в природе – это «вонь», нечто вроде смеси «ароматов» тухлой рыбы и чеснока. Венера воняет! Но для нас это сладкая вонь: жизнь – она такая, не всегда эстетичная. И да, фосфин невероятно ядовит. Это кажется странным, как «признак жизни» может жизнь же и убивать? Но тут важно, что это за жизнь, которая производит фосфин. А производят его бактерии, которые в состоянии жить и существовать без кислорода. Их еще называют анаэробными. Собственно, то, что для нас ядовито, для них нормально. Такие бактерии есть и на Земле, например, в глубоких подземных пластах, и ученые давно к ним присматривались. Очень уж они живучи, выносливы. Почему бы им не существовать и на других планетах? Вот, существуют. На Венере, кстати, кислорода-то и нет.

Почему Венера, почему не Марс, ведь именно Марс рассматривали как почти наверняка первого кандидата на обнаружение внеземной жизни? Венера в самом деле совсем неподходящий кандидат, судите сами. Ее поверхность все время закрыта облаками из серной кислоты, в которых никогда не бывает просвета. Живи мы на Венере, мы бы не видели Солнца! Облака создают колоссальный парниковый эффект: поверхность раскалена до сотен градусов, и не остывает даже ночью. Жарко, нет воды, нет кислорода, повсюду серная кислота, и эти омерзительные вязкие ветра… Атмосфера Венеры плотнее нашей, ветер медленный, но такой мощный, как будто на тебя давит невидимая рука великана. Недаром наши станции, когда садились, во-первых, быстро сломались (не вынесла аппаратура тамошних условий), во-вторых, показали ровную, словно вылизанную языком каменную поверхность.

Леонид Ксанфомалити Фото: www.youtube.com

Вообще-то они показали кое-что еще… Станции садились в далеком 1982 году. Руководитель полетов Леонид Ксанфомалити сразу заподозрил, что на фотографиях видно нечто странное. Но с объявлением об открытии не спешил. Только в 2012 году в журнале «Астрономический вестник» наконец-то появилась его статья. В ней он утверждал: камеры увидели на Венере сложные существа, и эти существа ползали, перемещались. Они были похожи на древнейших обитателей Земли, ныне вымерших – трилобитов. Сенсация?

Статья была опубликована с уничижающей припиской, мол, это мнение автора. Человек заслуженный, отказать в публикации не можем, но сами – не согласны, читалось между строк. Многие журналисты тогда пытались понять, что другие-то российские ученые думают. Мне лично говорили примерно так: дедушка, что с него взять. Как грамотно обрабатывать фотографии, понятия не имеет, с компьютером не дружит. В конце концов, имеет право на чудачество по совокупности заслуг. Вот же наши ученые, вот наша солидарность. Поддержали бы, развили, и был бы у нас приоритет – что, у нас нет телескопов? Не могли бы найти этот несчастный фосфин? Но теперь планета будет помнить, что первую жизнь за пределами Земли обнаружили иностранцы. Ксанфомалити будут вспоминать постольку поскольку. А ведь относительно недавно было не так. Циолковский – пророк, провидец, предсказал ракеты, но мы же первые их в космос и запустили. Чистый приоритет. Но – те времена ушли. И да, не дожил Леонид Васильевич до подтверждения своей теории всего ничего, умер в прошлом году в сентябре.

Что же выходит, фосфин – это про бактерии, а Ксанфоматили-то видел больших существ? Да, и эти существа тоже не нуждаются в воздухе. Им приятна серная кислота. Им чем жарче, тем лучше. Понятно, что они невероятно ядовиты для нашей жизни. Если «они» попадут к нам, может, сами умрут, а может, нашу жизнь убьют. С Венерой, наверное, лучше не встречаться.

И вот теперь ученые всего мира ошарашены: если жизнь развилась у нас под носом так, что мы даже ее не приметили поначалу, что еще прямо у нас, перед глазами? Жизнь на Луне? Кислорода-то, как выясняется, не надо, и воды не надо. Но тут же встает вопрос, если она – везде, где цивилизации? Где братья и разуму? И во весь голос звучат предположения, что в природе существует некий фильтр, который останавливает развития «высокой», разумной жизни. Уничтожает цивилизации. Наверное, теперь это станет главной задачей науки – понять, что именно убивает разумную жизнь.

А пока они думают, посмотрите на Венеру, благо ее прекрасно видно. Примерно с трех утра и до рассвета над северо-восточным горизонтом поднимается невероятная, белая «звезда». Она, родимая. Посмотрите на нее новыми глазами.

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