Новые станции Большой кольцевой линии метро в Москве: Южный участок запустят в 2021 году

Сергей Собянин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Большое кольцо столичного метро расширяется. В скором времени пассажиры смогут прокатиться по новому участку подземки.

"Примерно год назад, когда мы были на этой стройплощадке, работы по сооружению станции находились в начальной стадии, - сказал сегодня, 14 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строительства станции "Зюзино" БКЛ. - Сегодня, несмотря на пандемию, эта станция готова уже на две трети. Полностью пройдены тоннели в сторону "Каховской", проходка тоннелей в сторону "Калужской" завершится через несколько месяцев. На самой станции "Зюзино" уже начаты отделочные работы. Одним словом, все идет по плану, и в 2021 году мы должны завершить строительство южного участка Большой кольцевой линии метро".

ТТХ

Участок БКЛ от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская":

- общая длина - 7 километров;

- 3 станции - "Улица Новаторов", "Калужская" и "Зюзино";

- два однопутных тоннеля диаметром 6 метров;

- трасса готова на 52%.

КАК ВЫГЛЯДИТ СТАНЦИЯ

Где строят: "Зюзино" находится между станциями "Калужская" и "Каховская" на пересечении улицы Каховка с Севастопольским проспектом. Два вестибюля с выходами на обе стороны улицы Каховка и к Севастопольскому проспекту.

Что: островная платформа и один ряд колонн посередине. Станция раскрашена в серые, черные и желтые цвета. На путевых стенах - алюминиевые панели. На колоннах - светло-серый мрамор.

Главная фишка - декоративный подвесной потолок "пчелиные соты", собранный из множества алюминиевых пластин и светодиодов.

Ширина платформы - 12 метров, длина – 163 метра, высота – 6 метров.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Открытие участка БКЛ от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская":

- поможет быстрее ездить по городу тем, кто живет и работает в районах Проспект Вернадского, Обручевский, Коньково, Черемушки и Зюзино. Жителей здесь насчитывается порядка 550 тысяч человек;

- разгрузит центральные и южные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий метро;

- уменьшит трафик на соседних с метро дорогах примерно на 10 - 15% и улучшит экологию в этих районах города;

- свяжет Коммунарскую линию с другими ветками метро.