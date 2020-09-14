Сергей Степашин: С грузинами надо очень внимательно играть, особенно в обороне

Сергей Степашин Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг футболисты московского «Динамо» начинают еврокубковый сезон с матча 2-ого отборочного раунда Лиги Европы против тбилисского «Локомотива». В каком состоянии находится команда – об этом нам рассказал член совета директоров ФК «Динамо» Сергей Степашин.

- Сергей Вадимович, 17 сентября «Динамо» первым из российских клубов начинает пробивать окно в Европу, едет в Грузию играть против «Локомотива» (Тбилиси). Мы что-то знаем об этой команде?

- Мы знаем, что она неплохо играла в прошлом году, поэтому и пробилась в Лигу Европы. Сейчас где-то в середине таблицы. В свое время даже в Советском Союзе, как выяснилось, она недолго, правда, играла в Высшей Лиге. Команда грузинская всегда интересна - с хорошим движением, с хорошей скоростью - играют молодые ребята, все ученики грузинской школы. Поэтому в связи с тем, что пенальти нам с «Рубином» организовал 19-летний грузин, надо прекрасно понимать, что с ними надо играть очень внимательно. И особенно тонко в обороне. Потому что ребята всегда играют остро, резко. Ну, они умеют водить мяч, хороший дриблинг у них, удар. Тем более, что московское «Динамо» для «Локомотива» (Тбилиси) - это очень хороший в спортивном плане раздражитель.

- Играть будут не на центральном стадионе, а на стадионе имени Михаила Месхи?

- Да, на запасном. Центральный стадион у них очень приличный, там даже играла наша сборная, если вы помните.

- Да.

- И не очень удачно, кстати. Поэтому, может быть, хорошо, что мы не играем на центральном. Но это понятно, почему. Потому что матчи будут проходить без зрителей. Видимо, исходя из экономии, они решили сыграть не на основном стадионе. Но по той информации, которую мы имеем в клубе, там тоже неплохое поле.

- Вот вы про «Рубин» вспомнили, которому в последнем туре чемпионата России «Динамо» обидно проиграло – 0:1…

- Да, обидно, обидно. Очень хороший был первый тайм до пенальти, жаль, что из вне игры забил Комличенко. Но вывод один: надо острее атаковать и использовать свои моменты. Это очевидно для футбола… Мы с Станиславом Саламовичем Черчесовым постоянно ходим на футбол, он все время ходит на «Динамо», что мне очень приятно, и он сказал - конечно, нужно скорее переходить в атаку, слишком много поперечных передач. И я в этом с ним согласен. Кстати, кто-то запустил слух, что РФС не понравилось, как принимал «Динамо» сборную страны, он сказал, что это неправда. Стадион прекрасный. Скорее всего, оживились или обиделись конкуренты.

- А пенальти правильно поставили, когда сбили Хвича Квартсхвелия?

- Я не судья. Но, тренер динамовцев Кирилл Новиков сказал, что сначала было движение вперед, с точки зрения падения, грузинского футболиста, а потом уже был контакт. Очень похож на тот пенальти, который отменил в матче ЦСКА - «Спартак» главный судья Сергей Карасев. Я думаю, если бы судил не Лапочкин, а Карасев, пенальти бы не было. Я обратил внимание, как Карасев судил дерби. Там были стыки, толчки, но не было явной грубости, и он давал играть. Здесь же чуть-чуть подпрыгнул вверх - и сразу карточка. Я еще раз говорю - я не судья, но мне судья Лапочкин давно не импонирует, между нами говоря. Не хочу, правда, навредить своей команде, когда он в следующий раз нас будет судить, но, как ленинградец, я ему скажу, что надо давать людям играть в футбол.

- А что происходит с Комличенко? Болельщики ждут от него голов, а не желтых карточек…

- Ну, насчет второй желтой карточки (Комличенко удалили в конце матча) для меня это вопрос. А что касается спортивной формы, он переболел коронавирусом. И идет восстановление. Это объективная причина. Не дай бог нам всем получить эту болезнь. Я многих людей знаю лично, кто переболел короной и, конечно, восстановление идет очень непросто. Это зараза очень тяжелая.

- После великолепного старта у «Динамо» появились проблемы, а теперь, учитывая еврокубки, придется играть на два фронта? Как это совмещать?

- Нормально на два фронта. Так играло «Динамо» при Черчесове, когда мы выиграли шесть матчей в Лиге Европы, не проиграв ни одного. Так будут играть в скором будущем «Краснодар», «Ростов», «Зенит» и ЦСКА. Я вообще считаю, что игра два раза в неделю - это нормально для спортсмена. Это значит, пропускаем одну тренировку на поле, активно работаем непосредственно уже на футбольном поле во время матча. Ну, так играют все европейские команды. Чего мы удивляемся? Это ж профессионалы. Получающие, кстати, нормальную зарплату и работающие только на футбол. Я не понимаю, откуда удивление? Значит, надо физикой заниматься больше. Нагружать надо больше, значит, какие разговоры еще могут быть?

- А тут еще в среду стартует групповой этап Кубка России. Это что-то новенькое, зачем так вообще сделали?

- Видимо, из-за короны.

- Кокорин наконец-то вот сыграл за «Спартак», пока ничего не показал, правда. А в «Динамо» ему предлагали перейти, где он фактически начинал свою взрослую карьеру?

- Да, был разговор, между нами говоря. Но Александра больше сейчас интересуют, по-моему, финансы.

- А вообще какие у парня перспективы?

- Да нет, надо в «Спартаке» себя показать, какие еще перспективы? Откуда заграница-то нарисовалась? Это агенты какие-то придумывают. Надо играть, надо стараться, надо биться. Есть же пример Эдуарда Стрельцова. Тот, извините меня, не один год кантовался. Отсидел пять лет и три раза подряд становился лучшим футболистом Советского Союза и играл за сборную блестяще, кстати. Вот вам пример.

- Ну что, будем готовиться к 17 сентября?

- Я надеюсь, все будет хорошо 17-го числа. Теплая погода в Тбилиси, теплая погода в Москве и после «Рубина» «Динамо» надо вернуть доверие болельщиков. Кстати, что меня порадовало больше всего - я даже после обидного поражения не слышал ни одного оскорбительного слова от динамовских болельщиков. Они фанатично поддерживали команду. Такого не было очень и очень давно. Доверие надо оправдывать. Потому что мы играем для болельщиков.