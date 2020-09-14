О том, сколько расцвело на нашей российской безработице ненужных неожиданных профессий

Разбирать гардероб теперь можно за деньги Фото: Евгения ГУСЕВА

Френдесса разместила пост: ах-ох, заполнила анкету у такой-то (рекламная ссылка тыц), потом месяц ходила по парфюмерным магазинам, слушала ароматы, смотрела, как они раскрываются на коже... И, вот, теперь, сижу, простая русская баба, на кухне в однокомнатной хрущобе и пахну, как миллионерша в собственном замке.

Клянусь, не вру!

Называется действо ольфакторный анализ (подбор селективных духов по индивидуальным особенностям).

Я на ссылочку, конечно, тыц, женщина я или где, а там: «Деньги прошу переводить на карту, цена анкеты 5 тыс. рублей».

Ой-вэй! За удовольствие выбрать себе (!) духи (то, чем каждая тетка занимается с детства: опрашивает подружек, пробует то одно, то другое), кто-то придумал брать деньги, да какие! Умножающие стоимость покупки вдвое!

Сама френдесса, которая рекламирует парфюмерную подруженцию, насладитесь: гадалка по Таро и астролог. Рассчитывает натальную карту: не в смысле, упадёт вам на ногу кирпич или нет, а - какой характер/психические особенности у рождённого под определенной планетой. По мне, это имеет смысл для трудных детей с неразрешимыми проблемами: при сильных отклонениях, когда неясно, как воспитывать инфант террибля и какую выбирать для него профессию (там выступали клиенты, у которых девочка с детства интересовалась только трупами и моргами, были горячо благодарны за разъяснения, что у дитя Меркурий в Козероге).

Короче, дама под прикрытием Таро успешно работает психологом. Но!

Консультация – 8 тысяч рублей. Меня порвало: в 3-4 раза дороже настоящего психолога, который не только диагност, но и терапевт! Консультации идут по скайпу, из хрущобы, той самой.

Я сейчас не о том, как дорого. Это же не они много берут, а я мало зарабатываю, принадлежу, как говорят в верхах, к «среднему классу», имею по 17 тыс в семье на человека, самадуравиновата, могла бы пойти в бизнес.

Я о том, сколько расцвело на нашей российской безработице и не восстановленной после 90-х годов промышленности неожиданных профессий.

Ещё одна френд пишет: «Катя (ссылочка тыц) приехала ко мне разбирать гардероб. Эта услуга стоит...»

У меня, болезной, глаза на лоб полезли: за то, чтобы кто-то сказал: «Дура, эта юбка обтягивает тебе зад», - теперь надо платить деньги?

Раньше с этим подружки замечательно справлялись. Или ещё вариант: мама, эта точно не спустит.

Сомневаетесь в своем цветотипе (зима я богатая или право имею, зачеркнуто, лето?) - сфотографируйтесь в спорной кофточке и посмотрите на снимки, там все яснее, чем в зеркале (совет из журнала «Лиза» за 98-й год, работает).

Дизайнеры по интерьеру (а то я сама не решу, хочу темно-зелёные обои или тускло-белые)... Профессиональные окрашиватели волос (семь, боже, СЕМЬ тысяч за ярко-синие локоны, которые делаются спреем из палатки в подворотне)!!! Фотографы, которые фотографируют семьи с малышами и влюбленных не в их реальных домах с вытертыми паласами, а в студии с камином... Одним и тем же камином, будто все клиенты одного фотографа живут вместе (посмотрите ВКонтакте, там смешно)…

Блеск и нищета французских куртизанок, в общем.

Газета, где я работаю, все нулевые тёрла одну тему: армия охранников, зачем она нужна, дяденьки в дешевых костюмах просиживают штаны на входе в самую мелкую контору, их сотни тысяч, они бездельники, и т. п. Раз пять поднимали этот животрепещущий вопрос, расследования делали.

А меня больше интересует ЭТА пле… пардон, ЭТИ предоставители услуг, недоступных 90 процентам населения.

Рисователи кремовых цветов на торте, платные выпиватели алкоголя по скайпу...

Была версия, что коронакризис их придушит, обрушит бизнес и свернёт малину. Все снова будут краситься сами, хной.