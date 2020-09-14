Сергей Станкевич: В далеком будущем в Мавзолее Ленина может быть открыт Музей Большевистского Эксперимента

Сергей Станкевич Фото: Евгения ГУСЕВА

По мнению Станкевича Мавзолей Ленина надо обязательно сохранить, но использовать в музейно-просветительских целях.

- Там есть значительное подземное пространство, - отметил политик. -Дело в том, что Мавзолей символизирует определенную эпоху в истории России, - ушедшую в прошлое. И нужно эту эпоху музеифицировать правильно, то есть, показать, каким образом возник в России и как развивался во времени большевистский эксперимент.

– А в каком смысле эксперимент? В медицинском или общественном?

– Я не имею в виду только медицинский эксперимент с телом вождя, а прежде всего - социальный, великий социальный эксперимент со страной, где был реализован довольно специфический государственный проект. И, конечно, основные вехи этого проекта надо отразить. Они ушли в историю, но надо о них помнить.

- Окончательно ушли?

- Тот факт, что мы создадим такого рода музей именно в этом месте, и будет означать окончательное расставание.

- Должны ли быть там экспозиции, связанные с Владимиром Ильичом?

- Я думаю, что, конечно, биография Ленина как творца большевистского проекта должна там присутствовать, но не только она. Надо показать все основные вехи этого проекта.

- В том числе, наверное, и дискуссию вокруг тела Ленина? То есть, о том, продолжать его бальзамировать или захоронить?

- Да, вероятно, отдельная экспозиция может быть этому посвящена.

Дело в том, что сейчас это все в музее Ленина находится, неподалеку от Мавзолея. И музей этот сейчас в не очень понятном статусе находится.

А ведь раньше, в дореволюционное время, там была Мосгордума.

- Вы имеете в виду здание, в котором нынче располагается Исторический музей?

- Там рядом еще одно. Но ситуацию не стоит форсировать, конечно. Это вопрос пока не ясного будущего. На мой взгляд, сейчас не стоит продолжать дискуссию на эту тему. То, что архитекторы об этом вспомнили, видимо, у них были на это какие-то причины, но исторические обстоятельства для такого, для музеифицирования советского проекта, еще не созрели.

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