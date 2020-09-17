Где будет сидеть Михаил Ефремов: Артиста отправят в мордовские лагеря

Обычно за аналогичные преступления дают максимум 5 лет. А Ефремова (в центре) приговорили к 8 годам колонии. Фото: Анатолий ЖДАНОВ/Коммерсантъ

56-летнего актера Михаила Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы. Их он проведет в колонии общего режима.

Напомним, 8 июля джип Михаила Ефремова протаранил легковушку службы доставки деликатесов. Водитель, 54-летний житель Рязани Сергей Захаров, умер от полученных травм. В это время Михаил Ефремов дал признательные показания в полиции и прошел тест на алкоголь и наркотики. В его крови обнаружили кокаин, сильнодействующее снотворное, а также лошадиную дозу спиртного, равную пол-литровой бутылке водки. Ему предъявили обвинение по статье 264 УК РФ «нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». 12 лет колонии по этой статье - максимальный срок...

Уже понятно, что штраф в 800 тысяч рублей, которые суд обязал выплатить Ефремова сыну погибшего курьера Сергея Захарова, больше символический. Он даже вряд ли сможет полностью покрыть похороны и расходы на адвокатов.

А вот приличный срок заключения Ефремову - 11 лет - моральная компенсация семье погибшего за тот цирк, который актер устроил в суде.

- Это беспрецедентный тюремный срок, - заявила «КП» председатель совета общественной организации «Правовая зона» Елена Соколова. - Обычно суды дают 1 - 2 года за убийство машиной по неосторожности пешехода на обочине. За всю свою практику встречала максимальный приговор такому убийце - 3,8 года.

- Колонии общего режима?

- Что вы! Таких убийц обычно отправляют в колонии-поселения, где режим намного мягче.

- Но ведь пока Ефремова никуда не отправляют?

- Пока будет длиться кассация, Ефремов будет ожидать решения в следственном изоляторе, в Москве. Все это может длиться год и более. И, возможно, лишь к концу следующего года он попадет в колонию. Кассация вряд ли что-то серьезное даст. Не спасет артиста и общественный резонанс. Все видели, как Ефремов «переобулся в воздухе» и публично открестился от либеральной общественности. Есть маленький шанс, что через какое-то время, когда у Ефремова найдут в колонии заболевания, он напишет прошение президенту, и тот проявит милость.

- Какую?

- Ну, например, переведет его в колонию-поселение. Ему-то надо там больше половины срока провести, чтобы рассчитывать на условно-досрочное освобождение. При, конечно, хорошем поведении...

- Сможет подхватить эстафету библиотекарей у бывшего министра экономики Алексея Улюкаева или экс-губернатора Никиты Белых?

- Ефремов слишком изнеженный интеллектуал. Такому на зоне будет трудно. Он не станет работать библиотекарем или вести драматический кружок. Его будут постоянно раздражать пуговицы на форме, распорядок дня, еда... Такой обязательно начнет капризничать, писать жалобы начальству.

- Зона получит еще одного бунтаря?

- Нет, уверена, что не получит. Он уже в ходе суда стал меняться. А это значит, что и там привыкнет.

ДОСЛОВНО

Коми и Красноярск для актера - слишком сурово

Мы обратились за комментариями в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).

- Пока рано говорить об этапировании осужденного. Никто такого гражданина не станет отправлять отбывать заключение в суровые колонии Коми или Красноярска. Там слишком жесткая публика для заслуженного артиста России. Скорее в перспективе Ефремову светят этапы в тамбовские или мордовские колонии. Там уважают людей творческих, им даже помогают самовыразиться, - пояснили «КП» источники в ведомстве.

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