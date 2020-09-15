В предвыборной рекламе Трампа появились российские МиГи

В рекламной кампании в поддержку Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США специалисты опознали оружие и истребители российского производства. Фото: REUTERS

В рекламной кампании в поддержку Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США специалисты опознали оружие и истребители российского производства.

Кампания проводилась под девизом «Поддержи наши войска» по заказу предвыборного штаба Трампа.

«Это определенно МиГ-29. Я рад видеть, что они поддерживают наши войска», – прокомментировал коллажи один из экспертов, принимавших участие в создании американских самолетов F-16 и А-10.

В российском Центре анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) подтвердили, что самолеты, запечатленные на фото, - действительно российские МИГ-29, принятые на вооружение в ВВС СССР в конце 80-х годов прошлого столетия. В дальнейшем эти машины экспортировались в ряд стран, в том числе и в США, которые приобрели их для обучения своих пилотов эффективному противодействию советским истребителям.

Кампания проводилась под девизом «Поддержи наши войска» по заказу предвыборного штаба Трампа. Фото: www.youtube.com

Кроме того в ЦАСТ отметили, что один из американских военных на плакате вооружен автоматом АК-74 российского производства.

Журналисты выяснили, что картинки, использованные штабом Трампа, были заимствованы в одном из сайтов, предоставляющих доступ к миллионам фотографий.