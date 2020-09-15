Звёздные парочки «Кинотавра»: Екатерина Варнава перестала скрывать свой роман с 28-летним Александром Молочниковым

Посмотреть драму Александра Молочникова «Скажи ей» со Светланой Ходченковой в главной роли пришёл весь цвет фестиваля «Кинотавр» в Сочи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Посмотреть драму Александра Молочникова «Скажи ей» со Светланой Ходченковой в главной роли пришёл весь цвет фестиваля «Кинотавр» в Сочи.

Фильм – о семейных распрях молодых родителей, каждый из которых после развода пытается эгоистично перетянуть внимание общего ребёнка на себя. Дело в итоге доходит чуть ли не до драки и тяжелейшего нервного срыва ребёнка.

Несмотря на непростую историю, фильм получился очень воздушным, зрителям понравился. Впрочем, и сам режиссёр Молочников в этот вечер, можно сказать, парил. 28-летний Александр подтвердил свой роман с 35-летней юмористкой Екатериной Варнавой. Пара впервые вышла в свет.

Напомним: недавно Варнава в беседе с Ксенией Собчак призналась, что встретила интересного мужчину. Видимо, намекала на Молочникова.

- За мной ухаживает сейчас мужчина. Мне должно быть с мужиком интересно, -делилась в интервью Собчак Екатерина. - Он из творческой профессии, но мы не работаем вместе. Он умнее меня, и он несколько раз дал мне это понять. Я сначала удивилась: «Что это?» А потом я поняла, что человек умный, может поставить меня на место, и вообще мы находимся с ним в интеллектуальной дуэли. Это кайф. У меня давно такого не было. Да, что уж там, у меня никогда такого не было... Но мы находимся пока даже не в стадии начала отношений, а скорее даже предисловия. Пока он за мной ухаживает.

Со своим 31-летним женихом актером Дмитрием Ендальцевым появилась на дорожке «Кинотавра» и 33-летняя Анна Чиповская. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судя по всему, за это время многое поменялось и поскольку Екатерина и Александр поселились в Сочи в одном номере, можно смело сказать, что отношения у них уже есть.

Со своим 31-летним женихом актером Дмитрием Ендальцевым появилась на дорожке «Кинотавра» и 33-летняя Анна Чиповская. С ним артистка сблизилась на съёмках картины «Гороскоп на удачу».

Правда, гости киносмотра удивились, что в самый жаркий день сочинской осени, когда днём на солнце было 45 градусов, а в тени 35, Анна надела на звёздную дорожку кожаный костюм из шорт и рубашки. Явно не по погоде.