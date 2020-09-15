Анна Семенович о поцелуе комментатора: «Я действительно была с Губерниевым за городом»

Вердикт пользователей не заставил себя долго ждать: «Это однозначно новый роман!». Анна Семенович спешит успокоить особо впечатлительных поклонников. Фото: Алина ЧЕРНОВА

Уже несколько дней социальные сети и таблоиды активно обсуждают попавшие в сеть совместные фотографии Анны Семенович и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, сделанные в одном из подмосковных поселков. В объективы народных папарацци даже попал их поцелуй у машины. Вердикт пользователей не заставил себя долго ждать: «Это однозначно новый роман!». Анна Семенович спешит успокоить особо впечатлительных поклонников.

-Я просто глазам не поверила, когда открыла сеть и начала читать статьи. Сначала испытала шок, а потом рассмеялась, - сказала kp.ru Анна Семенович. – Уж с кем меня только не «женили», но чтобы с моим давним другом Губерниевым - до такого еще дело не доходило! Да, мы с Димой действительно на прошлой неделе были за городом. Он приезжал на съемки моего нового клипа на песню «МаниБой», премьера которого состоится 15 сентября. Мы с Губерниевым дружим много-много лет, еще со времен, когда оба были профессиональными спортсменами. Мы иногда совместно ведем различные мероприятия и просто дружим семьями. Поэтому я пригласила его исполнить в новом видео одну очень интересную роль.

Уже несколько дней социальные сети и таблоиды активно обсуждают попавшие в сеть совместные фотографии Анны Семенович и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, сделанные в одном из подмосковных поселков. Фото: Алина ЧЕРНОВА

Конечно, я девушка красивая и яркая, он парень статный и видный. Наверное, где-то в параллельной реальности мы бы могли стать очень красивой парой, какой нас немедленно представили. Но мое сердце уже давно и надежно занято, а Дима уже много лет счастлив в браке со своей прекрасной супругой. Как бы кому не хотелось увидеть что-то иное, на фотографии с соседних участков попал наш абсолютно дружеский поцелуй при встрече и небольшая прогулка от машины до съемочной площадки. Как и когда вездесущие соседи только все успевают: и картошку копать и фотографировать, что в поселке происходит? Дима блистательно справился со своей ролью в моем клипе. Кстати, между нашими героями и правда возникает любовь. Поэтому все желающие могут посмотреть новый юмористический клип и увидеть, как бы могла выглядеть счастливая семейная идиллия Семенович и Губерниева.

В объективы народных папарацци даже попал их поцелуй у машины. Фото: Алина ЧЕРНОВА

Но, прежде чем мы обретем свое экранное счастье с Димой, мою героиню ждут очень смешные приключения с замечательным актером Андреем Гайдуляном, который исполнил в клипе главную роль. Это действительно очень смешная история. Ее режиссером стал Рустам Романов, с которым мы снимали все мои самые успешные клипы. Предлагаю всем, кто хочет зарядиться отличным настроением и позитивом, не пропустить нашу премьеру. Друзья, почаще улыбайтесь и смейтесь. Мы очень старались, чтобы вам было весело, - объяснила «КП» артистка.