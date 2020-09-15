Министр здравоохранения рассказал, когда начнется широкая вакцинация от коронавируса

Михаил Мурашко доложил о заключительном этапе испытаний зарегистрированной отечественной вакцины «Спутник V». Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

По словам министра, которые приводит агентство ТАСС, прививку получили более 300 человек, у 14% появились жалобы на слабость, боли в мышцах, повышение температуры тела. Однако эта симптоматика проходила в течение суток и оставалась в рамках ожидаемых осложнений, о которых сообщается в инструкции к препарату.

Сейчас в России производством вакцины занимаются три крупных предприятия, однако одновременно с этим идет промышленная наработка большого количества доз вакцин, в том числе в лиофильной (способной к взаимодействию в растворе, - прим. ред.) форме. Как заявил министр здравоохранения, темп набран «соответствующий дорожной карте», а широкая вакцинация от коронавируса будет возможна после наработки нужного количества препарата. Группы риска прививать начнут в конце ноября – начале декабря.

Параллельно в России проводятся испытания вакцины, разработанной в новосибирском центре «Вектор». Анализы всех участников испытаний показывают антитела к коронавирусу и только 6 из 100 жаловались на боли в месте введения.