В Москве на 96 году жизни скончался известный советский биолог

Борису Вартапетяну было 95 лет. Фото: канал "Россия К"

Тело выдающегося советского и российского биолога, доктора наук и лауреата почётных премий обнаружили несколько дней назад в его квартире в Гагаринском районе столицы на улице Вавилова. Борису Вартапетяну было 95 лет.

— При осмотре трупа признаков насильственной смерти не выявлено. Предварительная причина смерти – острая сердечная недостаточность. Труп направлен в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, — сообщил источник kp.ru

Борис Багратович Вартапетян – уроженец Нагорного Карабаха, его родители были преподавателями в местной сельской школе. Когда ему было 2 года, семья перебралась сначала в Ереван, а затем на территорию России. В 1943 году Борис окончил военное училище и отправился на фронт в качестве командира минометного взвода, а в дальнейшем стал и офицером связи стрелкового полка 47-ой стрелковой дивизии. Борис Багратович участвовал в боях за территорию Белоруссии. При освобождении Полоцка он получил тяжелое ранение и долгое время провёл на лечении. Больше воевать ему не пришлось, война подошла к концу, а Борис Багратович пошёл своей дорогой. Его всегда влекла научная деятельность, он поступил на биологический факультет МГУ, где стал заниматься изучением биохимии растений. Он стал учеником известного биолога Александра Ивановича Опарина, создавшего теорию возникновения жизни на Земле, основанную на воздействии неорганической среды на живые организмы. Проще говоря, описал появление жизни в результате климатических и химических изменений окружающей среды.

Борис Багратович успешно защитил кандидатскую диссертацию, и стал сотрудником Института физиологии растений имени К. А. Тимирязева, где продолжил научную деятельность и получил звание профессора. Он создал учение об анаэробном стрессе растений, то есть способы адаптации и внутренние процессы при низком содержании кислорода в окружающей среде или его полном отсутствии. Исследования Бориса Багратовича имели успех в научной среде и ему предложили возглавить Межведомственный координационный научный совет по экологическим стрессам растений РАН, РАСХН и Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Борис Багратович Вартапетян был удостоен двух орденов Отечественной войны за службу, получил премию имени К. А. Тимирязева за серию работ «Кислородный обмен и анаэробиоз растений» за научную деятельность. Его признали заслуженным деятелем науки Российской Федерации в 2006 году, а в 2011 причислили к почётным членам Общества физиологов растений России.