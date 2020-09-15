Новый сезон шоу "Пацанки" 24 сентября 2020: толпа пьющих девушек с дурной репутацией, мечтающих о новой жизни

24 сентября 2020 стартует новый сезон шоу "Пацанки". Героини будут еще сложнее, чем раньше. Фото: "Пятница!"

Отныне шоу «Пацанки» телеканала «Пятница!» снимают в Подмосковье (первые сезоны снимали на Украине в захолустной деревушке). Новый сезон выйдет 24 сентября 2020 года. В этот проекте, который бы наверняка одобрил великий педагог Антон Макаренко, под прицелом видеокамер перевоспитывают девушек с социальных низов, давая им едва ли не последний шанс стать настоящими леди и начать жизнь заново. Не все выдерживают этот марафон.

Отныне шоу «Пацанки» телеканала «Пятница!» снимают в Подмосковье. Фото: "Пятница!"

В Подмосковье участниц поселили в трехэтажном особняке со спортзалом и бассейном с хамамом. Как сообщают представители «Пятницы!», в новом сезоне собрали, пожалуй, самых сложных героинь за всю историю этого шоу.

«Среди них воспитанницы детских домов, жертвы насилия и буллинга, бывшие заключенные, дети из неблагополучных семей, девушки легкого поведения. Почти все «пацанки» страдают алкогольной зависимостью», - рассказывают на канале.

В Подмосковье участниц поселили в трехэтажном особняке со спортзалом и бассейном с хамамом. Фото: "Пятница!"

Возвращать их к «мирной жизни» как обычно будут педагоги и психологи. За короткое время им предстоит научить героинь разбираться со своими психологическими проблемами и стать полноценными членами общества. В доме, где проходят съемки, смонтирована «исповедальня» - особая комната, где нет никого и можно излить душу бездушным камерам.

Новый сезон стартует на «Пятнице!».