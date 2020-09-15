По типовому сценарию: ЕС предлагает назвать новые санкции именем Алексея Навального

Находящийся на лечении в берлинской клинике «Шарите» российский блогер Алексей Навальный выложил в Инстаграм свое первое после выхода из комы фото.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил утвердить санкции имени Алексея Навального.

Заявление глава внешнеполитического ведомства ЕС прозвучало во время сессии Европарламента. Также Боррель отметил, что инцидент с российским оппозиционером будет иметь последствия для отношений ЕС и России, но не уточнил, какие именно.

«Совет ЕС должен утвердить глобальный санкционный режим за нарушение прав человека и присвоить ему имя Навального. То, что произошло с Навальным, должно заставить страны ЕС перестать дискутировать и утвердить этот механизм, который будет аналогичен акту Магнитского в США», – заявил Боррель.

По мнению еврочиновника, такое название для санкций будет в дальнейшем сразу ассоциироваться с нарушением прав человека, а по стилю будет напоминать акт Магнитского – принятый в 2012 году в США закон о санкциях в отношении лиц, признанных виновными в нарушении прав человека.

В соответствии с актом Магнитского, накладываются персональные визовые ограничения, блокируются счета в банках США, а имена лиц, попавших в санкционный список, обнародуются. Название американскому закону дано по имени аудитора Сергея Магнитского, работавшего в консалтинговой компании Firestone Duncan.

Сергей Магнитский был задержан оперативниками управления по налоговым преступлениям ГУВД Москвы 24 ноября 2008 года. В тот же день Следственный комитет при Прокуратуре РФ предъявил ему в рамках другого уголовного дела обвинение в соучастии в уклонении от уплаты налогов с организации. 24 ноября 2008 года решением Тверского суда Москвы Сергей Магнитский был арестован, 16 ноября 2009 года он скончался в СИЗО «Матросская тишина». 30 ноября 2009 года уголовное дело по обвинению Магнитского было прекращено в связи с его смертью.

Комментарий эксперта:

Михаил Фрибен, политолог, эксперт по информационным войнам:

Санкции вводятся по типовому сценарию, у которого один автор

Правильнее говорить «не ЕС хочет», а «отдельные силы внутри ЕС хотят ввести новые санкции». Ведь Запад тоже не монолитен — там есть и адекватные игроки, настроенные на союз с Россией, пуск «Северного потока-2» и другие совместные проекты.

Но сейчас, как видим, близки к победе их противники. Которые действуют по одному и тому же сценарию. Например, в 2012 году США приняли «Закон Магнитского» — санкционный пакет, названный именем «борца с коррупцией» Сергея Магнитского, якобы тоже пострадавшего от действий российских властей.

Ровно по тем же лекалам шьётся и дело Навального: есть «некий пострадавший от лап Кремля», за которого страны «свободного мира» отважно вписываются. Тем самым санкции его имени получают в глазах обывателя дополнительную легитимность. А что там произошло на самом деле — никого не интересует.

Главная же цель — не только отодвинуть Россию от выгодных для континентальной Европы экономических проектов, наподобие «Северного потока-2», но и ослабить нашу международную позицию. Чтобы, отбиваясь от бессмысленных обвинений, Россия была не столь активна в Сирии, Украине, Белоруссии и других проблемных зонах.