Вдова погибшего на вечеринке с сухим льдом Екатерина Диденко меняет возлюбленных и зарабатывает на интимных откровениях

Сразу после похорон супруга Диденко сделала себе силиконовую грудь. Говорит, это была мечта покойного мужа. Фото: Instagram.com

Аптечный блогер Екатерина Диденко печально прославилась в марте этого года после смертельной вечеринки с сухим льдом. Москвичка отмечала свой день рождения в банном комплексе, и в разгар веселья ее муж высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда. Над водой моментально образовалось ядовитое облако. Двое гостей скончались на месте, супруг именинницы Валентин умер позже в реанимации. Вопрос: почему Диденко - аптечный «ревизорро», на блог которой подписан миллион человек, не предупредила остальных о смертельных свойствах химической реакции, так и остался без ответа.

После смерти мужа Веселая вдова, как прозвали Екатерину СМИ, пустилась во все тяжкие. Блогерша меняет возлюбленных и пытается заработать на интимных откровениях.

На похоронах снимала видео для Инстаграма

Пока страна обсуждала подробности происшествия, Екатерина цинично делала репортажи для своего Инстаграма сначала из больницы, а потом уже и с похорон супруга. На этом жутком контенте блогер привлекла еще около миллиона подписчиков в свой Инстаграм. А на походах по ток-шоу Екатерина заработала около двух миллионов рублей, получая за один эфир по 500 тысяч. Повысились и заработки Диденко в Инстаграме. Теперь пост в сторис (событийные видео или фото в соцсетях, которые исчезают из блога спустя сутки) скандальной вдовы стоит от 100 тысяч рублей.

Хорошие гонорары позволили Диденко почти сразу после похорон мужа увеличить бюст, отработав стоимость операции публикациями в своем блоге. Когда подписчики возмущались: «у вас же траур», Екатерина ссылалась на... покойного мужа: «Это была мечта Вали». И говорила, что пластическая операция была его идеей.

Екатерина пыталась завязать романтические отношения с Джо (он же Юра). А он просто хотел от нее денег. Фото: Instagram.com

«Я выпрашивала у него секс»

Дальше - больше. После хоровода случайных бойфрендов, о которых блогерша отчитывалась на просторах своего Инстаграма (за что и получила прозвище Веселая вдова), Диденко вдруг сделала неожиданное признание. Мол, спустя месяц после смерти мужа она предложила интим своему другу - блогеру Джо (в миру - просто Юра). Правда, испугавшись дурной славы, мужчина отказался. В ответ Екатерина опубликовала эротическую переписку с Джо и рассказала, что он просто пиарился за ее счет.

«Моя жизнь напоминает мне сериал, за которым наблюдает огромное количество людей, - написала в Инстаграме о своей интрижке скандальная героиня. - И вот один из персонажей прошлых серий, о котором я уже решила забыть, никак не может смириться с утраченной ролью. Юра написал мне сразу после трагедии, предлагал купить у него песню. Я сказала, что не умею петь, он обещал научить. Мы начали общаться. Меня тянуло к нему, но он отстранялся... Сейчас я понимаю, что это были жесточайшие манипуляции. Я платила за него везде! Купила песню, которая мне не нужна, за огромные деньги! Дошло даже до того, что я выпрашивала у него секс! Он говорил, что девственник и не может вот так без брака. Вы представляете - ведь он мог развести меня еще и на брак!»

Момент, когда Валентин Диденко бросает в бассейн сухой лед, сняли на видео. Фото: Instagram.com

«Валя хотел видеть меня счастливой»

Впрочем, Диденко быстро утешилась и нашла нового ухажера, актера Влада Черных, за которого уже собирается замуж.

- Мне все пишут: не прошло и года со смерти мужа, а у тебя новый мужчина. А вы хотели бы, чтобы я плакала все время? Мой покойный Валя хотел видеть меня счастливой, - отвечает на нападки Екатерина.

Между тем в блогосфере появился слух, что Диденко купила в ипотеку квартиру за 28 миллионов рублей в престижном районе «Москва-Сити». Мол, скандальной блогерше нужно сейчас как можно больше «адового» контента, чтобы привлечь внимание подписчиков и рекламодателей. Вот она и старается. Сейчас, по подсчетам специалистов, Инстаграм приносит Екатерине в месяц более миллиона рублей. Но, видимо, этого недостаточно.

После смерти мужа Екатерина одна растит двоих детей. Фото: Instagram.com

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Подписчикам интересно грязное белье - она его дает»

- Диденко впала в очень большую зависимость от того, что люди за ней наблюдают, - считает психолог Сергей Ланг. - И эта зависимость настолько острая, что она уже не может фильтровать свою личную жизнь от жизни публичной. В погоне за лайками и за подписчиками Екатерина готова любыми способами привлечь аудиторию. Она понимает, что ее подписчикам интересно грязное белье, поэтому она его им дает. В каждой семье есть непростые моменты, но у интеллигентных людей хватает ума и такта не выносить это на всеобщее обозрение. Екатерина же сознательно пытается скандалом привлечь максимальное внимание к себе и еще и заработать на этом.

Конечно, преследуя такую цель, она никогда не будет счастлива в личной жизни. Потому что ее цель - не создать семью и сохранить отношения, а сделать шоу. Стремление к показухе у Екатерины открылось не после трагедии с мужем. Думаю, она и раньше вела себя эпатажно, просто ее выходки не были интересны широким массам. У нее есть определенные психологические проблемы, которые обычно возникают от нехватки внимания в детстве. Поэтому она готова на все, чтобы быть в центре обсуждения.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

«Разглашает сведения о частной жизни»

- Я полагаю, что Диденко пытается перекрыть трагедию с сухим льдом другим контентом. Такие откровения выглядят более чем странно, но это ее право, - говорит адвокат Жанна Маргулис. - Видимо, Екатерине важно получать одобрение неограниченного круга лиц, иначе она бы не выносила на публику свою личную жизнь. Правда, что, вплетая в свои публичные истории других людей, ей необходимо согласовывать все свои действия. Так как по закону сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица (в данном случае переписки с блогером Джо) без его согласия не допускаются.

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