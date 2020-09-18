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Вдова погибшего на вечеринке с сухим льдом Екатерина Диденко меняет возлюбленных и зарабатывает на интимных откровениях

Блогерша Екатерина Диденко оплачивает ипотеку в 28 млн рублей
Алина ЧЕРНОВА
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Сразу после похорон супруга Диденко сделала себе силиконовую грудь. Говорит, это была мечта покойного мужа.

Сразу после похорон супруга Диденко сделала себе силиконовую грудь. Говорит, это была мечта покойного мужа.

Фото: Instagram.com

Аптечный блогер Екатерина Диденко печально прославилась в марте этого года после смертельной вечеринки с сухим льдом. Москвичка отмечала свой день рождения в банном комплексе, и в разгар веселья ее муж высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда. Над водой моментально образовалось ядовитое облако. Двое гостей скончались на месте, супруг именинницы Валентин умер позже в реанимации. Вопрос: почему Диденко - аптечный «ревизорро», на блог которой подписан миллион человек, не предупредила остальных о смертельных свойствах химической реакции, так и остался без ответа.

После смерти мужа Веселая вдова, как прозвали Екатерину СМИ, пустилась во все тяжкие. Блогерша меняет возлюбленных и пытается заработать на интимных откровениях.

На похоронах снимала видео для Инстаграма

Пока страна обсуждала подробности происшествия, Екатерина цинично делала репортажи для своего Инстаграма сначала из больницы, а потом уже и с похорон супруга. На этом жутком контенте блогер привлекла еще около миллиона подписчиков в свой Инстаграм. А на походах по ток-шоу Екатерина заработала около двух миллионов рублей, получая за один эфир по 500 тысяч. Повысились и заработки Диденко в Инстаграме. Теперь пост в сторис (событийные видео или фото в соцсетях, которые исчезают из блога спустя сутки) скандальной вдовы стоит от 100 тысяч рублей.

Хорошие гонорары позволили Диденко почти сразу после похорон мужа увеличить бюст, отработав стоимость операции публикациями в своем блоге. Когда подписчики возмущались: «у вас же траур», Екатерина ссылалась на... покойного мужа: «Это была мечта Вали». И говорила, что пластическая операция была его идеей.

Екатерина пыталась завязать романтические отношения с Джо (он же Юра). А он просто хотел от нее денег.

Екатерина пыталась завязать романтические отношения с Джо (он же Юра). А он просто хотел от нее денег.

Фото: Instagram.com

«Я выпрашивала у него секс»

Дальше - больше. После хоровода случайных бойфрендов, о которых блогерша отчитывалась на просторах своего Инстаграма (за что и получила прозвище Веселая вдова), Диденко вдруг сделала неожиданное признание. Мол, спустя месяц после смерти мужа она предложила интим своему другу - блогеру Джо (в миру - просто Юра). Правда, испугавшись дурной славы, мужчина отказался. В ответ Екатерина опубликовала эротическую переписку с Джо и рассказала, что он просто пиарился за ее счет.

«Моя жизнь напоминает мне сериал, за которым наблюдает огромное количество людей, - написала в Инстаграме о своей интрижке скандальная героиня. - И вот один из персонажей прошлых серий, о котором я уже решила забыть, никак не может смириться с утраченной ролью. Юра написал мне сразу после трагедии, предлагал купить у него песню. Я сказала, что не умею петь, он обещал научить. Мы начали общаться. Меня тянуло к нему, но он отстранялся... Сейчас я понимаю, что это были жесточайшие манипуляции. Я платила за него везде! Купила песню, которая мне не нужна, за огромные деньги! Дошло даже до того, что я выпрашивала у него секс! Он говорил, что девственник и не может вот так без брака. Вы представляете - ведь он мог развести меня еще и на брак!»

Момент, когда Валентин Диденко бросает в бассейн сухой лед, сняли на видео.

Момент, когда Валентин Диденко бросает в бассейн сухой лед, сняли на видео.

Фото: Instagram.com

«Валя хотел видеть меня счастливой»

Впрочем, Диденко быстро утешилась и нашла нового ухажера, актера Влада Черных, за которого уже собирается замуж.

- Мне все пишут: не прошло и года со смерти мужа, а у тебя новый мужчина. А вы хотели бы, чтобы я плакала все время? Мой покойный Валя хотел видеть меня счастливой, - отвечает на нападки Екатерина.

Между тем в блогосфере появился слух, что Диденко купила в ипотеку квартиру за 28 миллионов рублей в престижном районе «Москва-Сити». Мол, скандальной блогерше нужно сейчас как можно больше «адового» контента, чтобы привлечь внимание подписчиков и рекламодателей. Вот она и старается. Сейчас, по подсчетам специалистов, Инстаграм приносит Екатерине в месяц более миллиона рублей. Но, видимо, этого недостаточно.

После смерти мужа Екатерина одна растит двоих детей.

После смерти мужа Екатерина одна растит двоих детей.

Фото: Instagram.com

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Подписчикам интересно грязное белье - она его дает»

- Диденко впала в очень большую зависимость от того, что люди за ней наблюдают, - считает психолог Сергей Ланг. - И эта зависимость настолько острая, что она уже не может фильтровать свою личную жизнь от жизни публичной. В погоне за лайками и за подписчиками Екатерина готова любыми способами привлечь аудиторию. Она понимает, что ее подписчикам интересно грязное белье, поэтому она его им дает. В каждой семье есть непростые моменты, но у интеллигентных людей хватает ума и такта не выносить это на всеобщее обозрение. Екатерина же сознательно пытается скандалом привлечь максимальное внимание к себе и еще и заработать на этом.

Конечно, преследуя такую цель, она никогда не будет счастлива в личной жизни. Потому что ее цель - не создать семью и сохранить отношения, а сделать шоу. Стремление к показухе у Екатерины открылось не после трагедии с мужем. Думаю, она и раньше вела себя эпатажно, просто ее выходки не были интересны широким массам. У нее есть определенные психологические проблемы, которые обычно возникают от нехватки внимания в детстве. Поэтому она готова на все, чтобы быть в центре обсуждения.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

«Разглашает сведения о частной жизни»

- Я полагаю, что Диденко пытается перекрыть трагедию с сухим льдом другим контентом. Такие откровения выглядят более чем странно, но это ее право, - говорит адвокат Жанна Маргулис. - Видимо, Екатерине важно получать одобрение неограниченного круга лиц, иначе она бы не выносила на публику свою личную жизнь. Правда, что, вплетая в свои публичные истории других людей, ей необходимо согласовывать все свои действия. Так как по закону сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица (в данном случае переписки с блогером Джо) без его согласия не допускаются.

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