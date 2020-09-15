Премьера Apple-2020: антикоронавирусные часы

Apple Watch Series 6 с симкартой будут доступны в России для заказа по цене от 36 990 рублей Фото: REUTERS

Итак, очередные новинки от Apple. Я не буду углубляться в технические подробности: ясно, что новые процессоры шустрее предыдущих, новые цвета ярче прошлогодних и заряд держится дольше, чем раньше.

Интереснее, на мой взгляд, как Apple быстро среагировала на запрос времени. О том, что в новой часовой операционке watchOS 7 появится приложение, которое благодаря куче встроенных датчиков умеет распознавать, что вы моете руки и отслеживает, чтобы эта гигиеническая процедура занимала на меньше 20 секунд (тоже не очень много, но минимально необходимо).

А представленные сегодня Apple Watch Series 6 идут дальше. Помните недавнюю паранойю с срочной покупкой в раз подорожавших пульсокиметров? Мол, по уровню содержания кислорода в крови можно распознать злостный ковид. Так что – новые яблочные часики сами в легкую определяют уровня кислорода в крови. И это действительно полезно.

Apple быстро среагировала на запрос времени Фото: REUTERS

В сочетании с новыми приложениями для занятий спортом, умением определять трагический случай, когда человек вдруг упал и «считать» кардиограмму (в России, увы, пока не доступно) – часики претендуют на звание медицинско-оздоровительного инструмента. И это важный тренд, превращающий столетиями привычный инструмент во совершенно новое устройство.

И яблочники идут дальше – сейчас в Сиэтле в Институтте медицины Бротмана Бейти проходит исследование, которое поможет определить как приложения в Apple Watch смогут помочь в выявлении респираторные заболевания, например гриппа и COVID19 на ранних стадиях. И это действительно круто.

Новые яблочные часики сами в легкую определяют уровня кислорода в крови Фото: REUTERS

Про остальное в Apple Watch Series 6 пунктиром:

- Дисплей Retina в Watch Series 6 светится до 2,5 раз ярче, чем дисплей Apple Watch Series 5.

- Высотомер нового поколения показывает изменение высоты с точностью до 30 см.

- Новые цвета корпуса и новые ремешки, включая специальные браслеты без застежки, которые растягиваются и сами садятся по руки (тоже, кстати, инновация).

Apple Watch Series 6 с симкартой будут доступны в России для заказа по цене от 36 990 руб.

И еще вариант яблочники представили и Apple Watch SE. В нем есть все основные функции Apple Watch. Дисплей Retina, акселерометр, гироскоп и высотомером, как в Apple Watch Series 6, с такими же датчиками движения и микрофоном.

Он тоже умеет заботиться о здоровье владельца и включать SOS.

Отличие только в том, что начинка в нем попроще – то есть комплектующие, которые использовались в предыдущих моделях Apple Watch. Но они оптимизированы под новое устройство.

Стоить в России Apple Watch SE (GPS) будут от 24 990 руб

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