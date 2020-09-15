Региональная власть дееспособна

Результаты выборов, прошедших в 83 регионах страны, объявлены Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщил в самом начале мероприятия председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, результаты выборов, прошедших в 83 регионах страны, объявлены, все действующие главы ожидаемо побеждают в первом туре и получают поддержку большинства жителей своих субъектов. По оценке эксперта, это крайне важный результат, предопределяющим фактором которого явилась практическая работа власти, реальные достижения губернаторов.

В Фонде развития гражданского общества состоялся круглый стол «Единый день голосования-2020: итоги, тенденции, основные выводы». Фото: Марина Аникеева

«В зачет для них пошел пятилетний срок работы, для исполняющих обязанности – то, что они успели сделать с момента назначения до голосования, - уточнил Константин Костин. – На это в первую очередь обращают внимание избиратели. Это та тенденция, которую мы устойчиво наблюдаем в течение последних семи лет.»

Что бы это могло значить?

Можно говорить о положительных итогах многолетней работы федерального центра по повышению качества государственного управления в субъектах. После возвращения выборов в 2012 году к руководству на местах приходили люди с политическим опытом – это были депутаты, руководители различных комиссий Государственной Думы, спикеры законодательных собраний, и вопросы, связанные с экономикой, управлением хозяйства, взаимодействия с федеральным правительством делегировались на более низкий уровень, на уровень заместителей губернаторов. Это привело к тому, что вскоре стали называть «дефицитом достижений» - к экономической стагнации и сокращению ресурсной базы для проведения социальной политики, роста доходов населения для повышения качества жизни.

В 2016 году это стало заметно социологически, а в 2018 потребовало принципиальных изменений. Кремль ответил на это пересмотром подхода к формированию кандидатского корпуса на губернаторские должности. Компетенции, связанные с управлением экономикой и практические навыки рабочего взаимодействия с федеральным правительством, стали необходимым требованием.

Выборы прошли штатно и продемонстрировали дееспособность региональной власти Фото: Олег УКЛАДОВ

Текущие результаты выборов и показатели доверия к институту губернаторов говорят о том, что подход был правильным, и его итоги поддержаны и востребованы населением.

Что касается парламентских выборов, то партия «Единая Россия» во всех законодательных собраниях получила большинство голосов и – самое главное – сумела нарастить стартовый рейтинг, какой у нее был на момент начала кампании. Это позволяет прогнозировать, что в следующем году, на выборах в Государственную Думу «единороссы» точно получат большинство голосов, но каким оно будет – конституционным или простым – зависит от многих факторов. Однако нынешнее стратегическое преимущество партия не упустит. А новым политическим организациям, по мнению Костина, вряд ли удастся преодолеть пятипроцентный барьер и провести своих представителей по спискам. Реальной перспективой для них аналитик назвал борьбу в одномандатных округах.

Фото: Марина Аникеева

Страхи стабилизировались – власть готова к любым вызовам

О том, что уровень социальных и экономических страхов сейчас находится на том же уровне, что и в начале года, еще до новостей о пандемии, рассказал директор по политическому анализу компании ИНСОМАР Виктор Потуремский. Он особенно отметил, что нынешняя власть смогла доказать избирателям, что готова к любым вызовам. «У людей есть понимание, что даже при самых благоприятных раскладах нас ожидают экономические потери, - прокомментировал Виктор Потуремский.» Однако люди не впали в панику. И это произошло потому, что, по мнению спикера, ссылающегося на социсследования, власть сработала на высоком уровне по всем ключевым направлениям – в области здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ, в системе образования.

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Обошлось без эксцессов

И это главное. Очень важно, что руководству страны удалось избежать появления ярких антисобытий. В этом убежден президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Выступающий пояснил: «Власть сама по себе является лучшим источником протестной повестки. Летом и осенью таких антисобытий удалось избежать. Но эти выборы в очередной раз доказали, что необходимо больше внимания обращать на городские повестки. Тамбов это доказал, там было на что посмотреть».

Если подводить итоги, то эксперты пришли к единому мнению о том, что выборы прошли штатно и продемонстрировали дееспособность региональной власти.