«В онкоцентр на Каширку езжу постоянно. Не хочу, чтобы меня сожрал рак»: Эвелина Бледанс – о плохой наследственности и няне-шантажистке

Бледанс много снимается, и не забывает следить за здоровьем — из-за плохой наследственности часто проверяется в онкоцентре. Фото: Instagram.com

51-летняя Эвелина Бледанс счастлива в новых отношениях со столичным бизнесменом. Но про эти отношения рассказывать не спешит. Возможно из-за того, что пока не получила официального предложения. Бледанс смогла сохранить хорошие отношения с бывшим мужем Александром Семиным, у которого уже другая семья – жена, дочь.

У Эвелины в жизни было много драм, о которых она расскажет сегодня в программе «Судьба человека». У артистки и телеведущей есть старший сын, 26-летний Николай, который живет и работает в Израиле, как и его отец Дмитрий – второй муж Бледанс. Дмитрия Эвелина бросила ради романа с Семиным. Когда Эвелина сбежала от мужа Димы к последнему супругу Саше, ее сын Коля учился в Швейцарии, а потом он переехал в Израиль к отцу, там пошел в армию.

Конечно, артистка переживала из-за разрыва и расставания с сыном: «Конечно, винила себя за это. Но я не хочу умирать. Потому что если буду продолжать себя винить, меня сожрет рак – зачем мне это нужно . Я и так на какой-то грани нахожусь, на Каширку езжу постоянно. Я не хочу умирать, у меня есть еще много жизненных сил, которые мне есть на что потратить – на Семена, на мой фонд помощи людям с особенностями развития. Я женщина, которая еще хочет женского счастья, я – актриса, которая хочет еще работать по профессии. Мне очень много есть в чем себя винить, но если я зациклюсь и начну себя винить – я уйду с этой земли, а я не хочу уходить, хочу жить. Кажется, я не настолько плохая, что меня нужно убить…»

Сына Сему Эвелина называет своим «ангелом-хранителем» и «ангелом-целителем». Фото: Instagram.com

Борис Корчевников переспрашивает у Эвелины: «Ты сказала эту фразу: я не хочу умирать от рака, ты постоянно ездишь в онкоцентр на Каширку. Почему? Есть подозрения?»

Бледанс отвечает: «Это наследственность. У мамы было. Все будет хорошо – я верю. Скрупулёзно выполняю то, что нужно делать. Я все делаю». Эвелина уверена, что с ее здоровьем все будет в порядке.

А вот ее экс-помощница Алена из-за которой развалилась семья Бледанс и Семина, заболела раком. Супруги развелись, но Александр продолжает принимать участие в воспитании 8-летнего сына Семена, который родился с синдромом Дауна.

Бледанс говорит, что мужу не изменяла – просто не сложилась семейная жизнь. И вот несколько причин развода - почему семья умерла через 7 лет брака: «Много происходило такого, что Саше было некомфортно, неприятно. Он понял, что не хочет, чтобы его узнавали, к нему подходили, не хочет, чтобы через него передавали приветы мне, спрашивали, как себя чувствует Семен. Как бы его переклинило – ему этого всего не захотелось…»

Александра Семена раздражало повышенное внимание общественности к звездной жизни жены, но точкой невозврата стала история, когда няня Семена обвинила его в избиениях. Историю эту Алена выдумала. Эвелина поясняет: «Эта девочка няня была моей поклонницей, помогала мне, ездила со мной на съемки – мы с Семеном целыми днями снимались. Она была все время с нами. Потом что-то произошло, ее переклинило – начались наезды на Сашу, он не реагировал на это, какие-то звонки среди ночи «сейчас я разобьюсь, брошусь»… Нарастало, как снежный ком. Когда она поняла, что мы обороняемся, то выставила свои фотографии в синяках, в шрамах – будто ее избили… Это был страшный период в жизни. Для Саши это была точка невозврата. Я готова простить Алену, потому что Алена поплатилась за свой поступок. Мы опять возвращаемся к этой ужасной болезни нашего века, которую получила и Алена. Она понимала, что сделала плохо, разрушила семью – причинила боль многим людям. Это чувство вины принесло ей нехорошую болезнь».

Эвелина говорит, что главный ее мужчина теперь сын Семен. Он смотрит на нее такими влюбленными глазами: «Он мой ангел-хранитель, ангел-целитель»

С бывшим мужем у Бледанс дружеские отношения: «Саша пусть живет счастливо, у него родилась дочка, он женился, я желаю ему только всего доброго его семье. У Семена будет расти маленькая сестричка. Он прекрасный отец для своего сына».

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