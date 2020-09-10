"Это был целый ужастик": Эвелина Бледанс стала жертвой вымогателей

С Эвелины Бледанас требовали деньги за разблокировку страницы в соцсетях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эвелина Бледанс стала главной звездой светской кинопремьеры "История Дэвида Копперфилда", состоявшейся вечером в среду в самом центре Москвы. Несмотря на дождливую погоду, 51-летняя актриса появилась на красной дорожке в легком платье с забавным рисунком, розовой курточке и кокетливой шляпке.

- Я сегодня карамелька! - объявила красавица Эвелина и, взяв бокальчик игристого, с видимым удовольствие устроила небольшую пресс-конференцию для окруживших ее репортеров. В первую очередь комедиантка рассказала о главной победе последних дней - восстановлении Инстаграм-аккаунта ее "солнечного" сына Семена:

- Знаете, иногда нужно немножечко повоевать, и ты одержишь победу. Потому что чувствуешь - вся Москва за тобой! Боролись все, мне столько людей написали... В итоге прошли сутки - и все в порядке. Это очень маленький срок, чтобы восстановить страницу. Тем более, когда она была не заблокирована, а удалена. А это 8 лет бесценного контента из жизни ребёнка с синдромом Дауна. Это практически Библия для семей, где родился такой малыш.

- А если бы вашу страницу заблокировали?

- Ох, не надо меня пугать! Бывало и такое, меня тоже блокировали. Просто тогда я не просила помощи у людей, а разобралась сама. А ведь была настоящая атака, пугали: «Ещё две минуты - и это уже будет стоить не 100 тысяч, а 150!», «Все, прошло 58 секунд - это уже стоит 300 тысяч!». Это же целый ужастик! Мошенников много вокруг каждого из нас. Просто кто-то рассказывает, а кто-то нет. Сейчас мы собрались таким уютным кружком, думаю: дай-ка я расскажу, поведаю...

- Эвелина, а как поживает ваш старший сын?

- Он живет в Израиле - прогрессивная страна, солнце, фрукты. Не видела его больше года. Как сердце материнское? Да спокойно. Потому что я воспитала мужчину, который может жить самостоятельно. Почему все время материнское сердце должно стучать, если ты уверен в человеке? Это также, как муж. Почему у тебя, дуры, должно стучать сердце: «Если муж пошёл с мужиками в баню, наверное он там потрахается!». Смысл об этом думать? Ты думай, что он с мужиками, ему там весело, они помоются, попьют пива с рыбой. И придут домой чистые и вонючие рыбой! Да я вообще всех своих мужчин отпускаю спокойно, куда бы они не хотели.

Актриса появилась на премьере в образе "карамельки". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А вы сейчас в отношениях?

- Вы что не видите, что я вся в карамельках? И это в преддверии чего..?

- Беременности? Замужества?

- Видите, сколько версий! И все они отчасти правда.

- Вы бы хотели еще раз выйти замуж?

- Я хочу не замуж, а быть с мужчиной. Даже не то, что хочу - это так и есть. Мужчина у меня есть, конечно. Не ходит со мной, потому что вы здесь. Вы же заклюете, растерзаете по кусочкам!

- А может быть, он женат?

- Может! Ах, какая была бы драма. Давайте сейчас вместе придумаем какую-нибудь правдоподобную версию.

- Например, Козловский ушёл к вам...

- Козловский ушёл ко мне... Слушайте, вы так близки на самом деле! Хотя - как его зовут? Данила? Данила к этому не имеет никакого отношения, но вы безумно близки, потому что мы сейчас делаем одно интересное важное дело с его самым близким родственником.

- Вы верите в его роман с Оксаной Акиньшиной? Мог ли Козловский уйти к ней, оставив жену с маленьким ребенком?

- Ох... в нашей жизни может быть все!

- Эвелина, как должен ухаживать поклонник, чтобы вам понравиться?

- Мне нужно, чтобы меня сразу брали и тащили. Нет, не в спальню. А например, в ювелирный магазин. Ну почему прошли те времена, почему?! Когда тебя вели в ювелирный и говорили: «Выбирай, что хочешь!». А ты ничего не выбираешь, потому что честная: «Как же я могу взять?». Сейчас бы сидела вся в Картье! Нет. Не брала ничего.

- А есть такие мужчины, которые после развода все забирают...

- Это ужас. Это такая помойка! Ну как можно забрать у женщины? А ты не хочешь отдать все, что ты получил? Почему не измеряется женская энергия? Мы их наполняем! А они только считают: я ей кольцо купил! Да она тебе за это кольцо столько энергии отдала! Но почему-то ты об этом не думаешь. А у нас, женщин, какой первый инстинкт? Снять все кольца, бросить - забери, подавись! Но это же глупо, согласитесь.

- А у вас, кстати, мужчины забирали подаренное?

- У меня забирать не надо, тут другая проблема: я сама все оставляю. Ухожу с одной сумкой и все. Но с годами становится тяжелее все это заново наживать.

- И тем не менее, на карантине, пока артисты сидели без денег, вы купили квартиру в Москве...

- Вот так. Все сама, никто не помогал. Нормальная квартира в центре, хороший район. Там порылась, здесь покопалась, все собрала и думаю: "Что ты хранишь все на черный день? Чего ты все ждешь?". Мол, там потом что-то будет, а сейчас я буду пахать... Вот собираюсь уезжать за границу - даже не буду называть страну, страшно! Но я еду, потому что мне платят. Мне надо зарабатывать для своего ребенка и осуществления своей мечты - открытия благотворительного центра для детей с особенностями развития.

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