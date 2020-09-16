Биография неонациста Тесака - Максима Марцинкевича: хулиган-скинхед, видеоблогер и борец с педофилами

Националист и лидер общественного движения "Реструкт" Максим Марцинкевич во время оглашения приговора в Бабушкинском суде. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Один из самых одиозных националистов последних лет - Максим «Тесак» Марцинкевич - найден мертвым в камере-одиночке Челябинского СИЗО. По предварительным данным, 36-летний мужчина покончил с собой. В предсмертной записке он попросил близких простить его... Марцинкевичу было 36 лет. «Комсомольская Правда» изучила биографию человека, который с ранних лет был в эпицентре различных скандалов.

ТЕСАК. НАЧАЛО

- Максим Марцинкевич - коренной москвич.

- Звучная фамилия - от польско-белорусских предков.

- Грозное прозвище, как гласит легенда, появилось еще в школьные годы, когда Марцинкевич стал увлекаться националистическими идеями и холодным оружием.

- Служил в армии. Но еще до присяги жестоко избил срочника-кавказца, после чего был отправлен на психиатрическую комиссию и по ее результатам комиссован на гражданку.

- Со школьного возраста активно занимался бодибилдингом, на фото любил щеголять хорошей физической формой и мускулами.

ПЕРВЫЕ СРОКИ

- В 2005-м, в возрасте 21 года, Тесак сколотил собственную скинхедскую группировку, которую назвал «Формат 18». (18 - одно из чисел, в которых нацисты шифруют имя Гитлера).

- В 2007-м в первый раз стал фигурантом уголовного дела - по статье «возбуждение ненависти либо вражды». Тогда Марцинкевич с соратниками пришли на встречу либералов в одном из столичных клубов. Тесак громко поинтересовался в микрофон, согласны ли собравшиеся, что Россия начнет процветать, когда будут убиты все демократы. После этого участники «Формата 18» несколько минут хором выкрикивали фашитские лозунги. (Кстати, заявление в прокуратуру на Тесака написал Алексей Навальный, который в то время тоже считали националистом). За это Марцинкевичу дали 3 года колонии.

- Когда он уже сидел, появилось еще одно дело по той же статье. Выяснилось, что Тесак имеет отношение к съемкам опубликованного в интернете видео, на котором люди в колпаках ку-клукс-клана «казнят таджикского наркоторговца». Ролик был постановочным, но для возбуждения уголовного дела этого было достаточно. Срок увеличили до 3,5 лет, но в итоге уже в 2010 году Тесак условно-досрочно освободился.

ОХОТА НА ПЕДОФИЛОВ

- На воле Тесак хотел уйти в политику, пытался примкнуть к оппозиции, но был выставлен из ее рядов за неонацистские взгляды.

- В это же время Марцинкевич стал «видеоблогером» - начал выкладывать в Сети записи, в которых объяснял свое мнение по тем или иным вопросам.

Вскоре появился проект «Окупай-педофиляй» - Тесак со своими соратниками искал в интернете педофилов, вступал с ними в переписку от имени подростков, назначал «свидание». В качестве приманки в акциях участвовали реальные несовершеннолетние. Как только в условленном месте к школьнику приближался мужчина и начинал разговор, тут же появлялся Тесак и еще несколько крепких парней. Подозреваемого в педофилии (назовем это так) снимали на видео, не давая убежать, и обливали мочой.

- Позже ролик появлялся в Ютубе.

- К слову, «героем» одного из видео стал замглавы подмосковного управления Федеральной службы судебных приставов Андрей Каминов - чиновник в итоге получил 2,5 года колонии.

- Тесак, к слову, после тюрьмы нигде не работал - жил на пожертвования, поступавшие от зрителей его Ютуб-канала.

БЕГСТВО НА КУБУ

- В 2013 году на Максима Марцинкевича завели третье уголовное дело по статье «возбуждение ненависти либо вражды» - за высказывания в видеоблоге о ветеранах Великой Отечественной войны и мигрантах. На тот момент Тесак находился в Беларуси и Кунцевский суд арестовал его заочно. Из Беларуси неонацист вылетел на Кубу, но там был задержан и депортирован в Россию.

- Районный суд дал 5 лет колонии, но Мосгорсуд на апелляции сократил срок до 2 лет и 10 месяцев.

- В 2017-м появилось еще одно уголовное дело. Стало известно, что Марцинкевич с соратниками причастен к нескольким нападениям в Москве - били, как заявляли обвиняемые, наркоторговцев. Один из пострадавших скончался. Бабушкинский суд вынес приговор - 10 лет колонии. Городской суд вернул дело на пересмотр, но спустя несколько месяцев суд вновь повторил наказание: 10 лет.

- В Челябинском СИЗО, насколько известно, Максим Марцинкевич находился на пересылке.

- Ранее он не раз рассказывал в интервью, что никогда не был женат и детей не имеет.