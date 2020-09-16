Cторонники «Арабской партии» Швеции предлагают несогласным покинуть страну

Арабы высказали свое мнение по поводу несогласия коренных жителей Швеции принимать их культуру Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Арабская партия» Швеции предлагает всем шведам, несогласным с ценностями мультикультурализма, уехать из страны навсегда.

«Вам нечего здесь делать, ваша Швеция, которую вы хотели бы вернуть, ушла навсегда», – написали сторонники партии в Facebook.

При этом серьезность своих намерений секретарь партии Крар Аль-Хамеде готов подтвердить помощью в сборе средств для тех, кто хочет уехать, но не имеет нужной суммы. С этой целью Аль-Хамеде обращается к своим сторонникам, с просьбой финансово помочь всем желающим покинуть страну.

Кроме того, по заявлению секретаря, партия намерена заключить соглашения с рядом государств, которые готовы будут принять шведов-эмигрантов. В частности, в ближайшее время будет сделана попытка достичь договоренностей в этом направлении с Новой Зеландией, Польшей и Таиландом.

Согласно статистике, десять лет назад количество этнических арабов в Швеции достигло порядка полумиллиона человек (5% от всего населения), а несколько лет назад арабский стал вторым по распространенности языком в стране.

«Арабская партия» была сформирована в Швеции совсем недавно – летом этого года. Основной ее целью является продвижение интересов арабов, для участия в ней достаточно, чтобы один из родителей имел арабское происхождение. Лидеры партии заявили о своем желании участвовать в парламентских выборах в Швеции в 2022 году.

Согласно оценкам экспертов, добиться массового бегства коренных шведов из страны партии не удастся, однако и ожесточенного сопротивления местного населения тоже ждать не приходится – скорее всего, уже ближайшие потомки сегодняшних шведов будут жить в многонациональном государстве.