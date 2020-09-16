Миллер пообещал Путину полностью газифицировать 11 регионов России до конца года

Президент РФ Владимир Путин и глава компании "Газпром" Алексей Миллер (слева направо) во время встречи в Кремле. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В 11 регионах России газификация будет полностью завершена уже в этом году. Об этом доложил президенту глава «Газпрома» Алексей Миллер. Всего же в программы газоснабжения и газификации в 2020 году будет вложено на 22 миллиарда рублей больше, чем годом раньше, - 56 миллиардов.

- Будет построено 2350 километров линейных газопроводов, газифицировано 319 населённых пунктов и построено 410 котельных, - перечислил Миллер. - Уровень газификации по стране на конец этого года составит 71,4 %.

В планах на следующую пятилетку инвестиции 526,1 миллиарда рублей, 24,4 тысячи километров линейных газопроводов, газификация 3632 населённых пункта. А уровень газификации выйдет на уровень 74,7 %.

- В течение предстоящих пяти лет, к концу 2025 года, будет завершена газификация ещё в 24 субъектах страны, - пообещал Миллер. - Итого в 35 регионах будут полностью газифицированы.

- Счётная палата докладывала мне об определённых проблемах, связанных с синхронизацией работы «Газпрома» и региональных и муниципальных властей, - обратил внимание Путин.

- Есть предложение назначить «Газпром» единым оператором программ газоснабжения и газификации, - ответил глава компании. - «Газпром» мог бы строить полностью газопроводы-отводы, строить межпоселковые газопроводы, строить дополнительно – сейчас строят субъекты – внутрипоселковые газопроводы и строить так называемые газопроводы «последней мили».

- До потребителей, до домохозяйств? - уточнил Путин.

- До земельного участка, - подтвердил Миллер. - Это ускорило бы темпы газификации и позволило бы регионам уделить больший объём финансирования на теплоэнергетику, на котельные.

- Хорошо, я поручу правительству проработать, - согласился президент.

О ЧЕМ ЕЩЕ ДОЛОЖИЛ МИЛЛЕР

- Оперативный резерв газа в подземных хранилищах России к зиме составит 72,3 миллиарда кубометров. «Газпром» также закачает почти 9 миллиардов кубометров газа в подземные хранилища в Европе.

- В 2020 году «Газпром» поставит в дальнее зарубежье объём газа, который войдёт в пятёрку лучших показателей за всю историю поставки.

- Реализация проекта «Сила Сибири-2» идет по графику и позволит объединить газотранспортные мощности на западе с мощностями на востоке страны.