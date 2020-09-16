«Простите меня!»: Неонацист Тесак найден мертвым в камере-одиночке

Националист Максима Марцинкевича по прозвищу "Тесак" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОСЬБА

Утром в среду в одной из камер СИЗО-3 нашли тело неонациста и борца с педофилами Максима Марцинкевича. Там он ждал пересылки в Москву. Лидер российских скинхедов известен по кличке Тесак. Рядом с ним, по некоторым данным, найден одноразовый бритвенный станок, переделанный под нож. Тесак оставил предсмертную записку. Как сообщают журналисты Baza, Тесак написал, что не хочет доставлять неприятности администрации челябинского изолятора. Попросил передать своей гражданской супруге из Екатеринбурга книгу про коммунизм и личный дневник. Записка заканчивается словами: «Простите меня!».

На место сразу приехала бригада медиков. Но спасти арестанта им не удалось.

- По факту суицида проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Следственные органы также проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления ФСИН РФ по Челябинской области.

По его делу уже идет судебная и доследственная проверка. Кстати, в соцсетях вспомнили, что в 2014-м году Марцинкевич делал публичное заявление через своих сторонников:

«Если вдруг на пересылке я [...] или [...], значит, мне помогли. Очень сильно».

Тесак был осужден в 2014 году за публикацию экстремистских роликов. Через два года должен был выйти на свободу. Но в 2016-м суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. Тесак вместе с соратниками по проекту «Оккупай-Наркофиляй» напал на продавцов спайса. Тогда нацисты вооружились железными дубинками, шокерами и газовыми баллончиками.

Марцинкевич в районном Бабушкинском суде Москвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЖЕРТВА НАВАЛЬНОГО

Марцинкевичу было 36 лет. Родился в Москве. Подростком примкнул к движению скинхедов. После сколотил свою группировку «Формат 18». В этом числе зашифрованы инициалы Гитлера. В училище Максим грабил и избивал мигрантов. В армии Тесак избил сослуживца-азербайджанца. Из-за этого прошел дополнительную психиатрическую комиссию. Врачи отправили его домой с «белым билетом».

Первый срок Тесак получил в 2007 году. Вместе с соратниками он пришел в московский клуб «Билингва». Там гремели дебаты журналистов Юлии Латыниной и Максима Кононенко. Марцинкевич сорвал батл — вместе со сторонниками выкрикивал гитлеровские лозунги. Заявление в прокуратору на Тесака написал оппозиционер Алексей Навальный. Тесака осудили на три года.

Второе уголовное дело на неонациста завели в 2009 году. Тесак опубликовал ролик, на котором устраивает постановочную казнь куклы. Она исполняла роль «таджикского наркоторговца». На суде Тесак заявил:

«Я думаю, лет пять дадут, потому что наркоторговцы — это, я так понял, защищаемая нашей Конституцией социальная группа. В принципе, я, конечно, уважаю решение нашего суда, и, видимо, придётся извиниться перед наркоторговцами. Я очень рад, что нигде не высказался против педофилов, потому что тогда, я думаю, получил бы ещё одну статью, и может быть, уже посерьёзнее. Потому что педофилы, я подозреваю так, ещё более защищаемая социальная группа».

За экстремистский ролик Марцинкевич получил еще три года. На свободу он вышел в 2010-м.

Максим Марцинкевич по прозвищу "Тесак" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

БОРЕЦ С ПЕДОФИЛАМИ

На воле Тесак занялся борьбой с педофилами. Как проходила охота? Извращенцы писали детям в соцсетях. Подростки, под присмотром Тесака и его команды, приходили на встречу. У детей на одежде был закреплен скрытый микрофон. Когда педофил говорил о своих намерениях, бойцы Марцинкевича выбегали из засады. Дальше «любителя детей» били на камеру, обливали мочой, унижали и записывали интервью.

В то время проходили волнения на Болотной площади. Тесак решил поиздеваться над лидерами протеста и пошел баллотироваться в Координационный совет оппозиции. Когда он стал набирать голоса и побеждать на внутренних выборах, организаторы сняли его с гонки.

Третье уголовное дело против Марцинкевича возбудили за обзор фильмов «Сталинград» и «Околофутбола». Там Тесак оправдывал нацизм и призывал к расправам над мигрантами. Скрываясь от тюрьмы Марцинкевич бежал из Москвы в Минск. А оттуда вылетел на Кубу. С «острова свободы» Тесака депортировали в Россию за нарушение миграционного законодательства.

ПРОРОЧЕСКОЕ СОВПАДЕНИЕ

По мотивам жизни Тесака режиссер Павел Бардин снял художественный фильм «Россия 88». Это история о скинхедах в России. Главный герой картины — нацист Штык. Он ходит с камерой по улицам Москвы и избивает кавказцев и азиатов. В конце фильма Штык также покончил с собой.

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