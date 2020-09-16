Польша представит «план Маршала» для Белоруссии

Матеуш Моравецкий, сильно обеспокоенный происходящим в Белоруссии, объявил, что на ближайшем заседании лидеров Евросоюза он намерен презентовать некий план поддержки Минска Фото: REUTERS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сильно обеспокоенный происходящим в Белоруссии, объявил, что на ближайшем заседании лидеров Евросоюза он намерен презентовать некий план поддержки Минска в случае проведения повторных выборов в стране. Результат которых, разумеется, устроит ЕС в целом и Варшаву в частности.

Причем, чтобы не брать всю полноту ответственности на себя, представит Моравецкий этот «план Маршала» от имени Вышеградской группы – ни к чему не обязывающего объединения Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. «Дорожная карта» предусматривает экономические и политические действия, которые могли бы быть предложены Минску для строительства демократии. Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко оценил необходимую на первых порах сумму в «три-четыре миллиарда долларов».

- Ну мы же это уже проходили. В 2017 году великая гордая Литва предложила подобный план для Украины – на 50 миллиардов долларов! - напоминает политолог Владимир Корнилов. – Гром аплодисментов, украинские СМИ захлебываются от восторгов, политики рукоплещут… Но когда начали спрашивать, а кто, собственно, даст деньги, Вильнюс удивленно ответил: «Европа, а кто ж еще». Ясно дело, Европа этот план положила под сукно, никто его всерьез и не рассматривал. Я уверен, что такая же судьба постигнет и польский план. Когда спросят, где деньги, Польша, которая сама сидит на дотациях Евросоюза, скажет: «У ЕС». Европейский союз, разумеется, ничего вкладывать в Белоруссию не собирается. А вот развалить страну и ее экономику могут. Нет, Европа что-то, конечно, может пообещать… Вот Австрия сейчас во время визита Зеленского в эту страну гордо сообщила, что выделяет Украине гуманитарную помощь аж на один миллион евро. Швеция недавно сильно помогла незалежной при наводнении в Закарпатье – выделила шланги. На такую помощь Белоруссии и можно рассчитывать.

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