Ввести налог для богатых, поднять акцизы на табак: какой новый налоговый маневр придумало правительство

Премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Правительство завершило подготовку проекта бюджета на следующий год и ближайшую трехлетку. Теперь главный финансовый документ страны будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

«Нам удалось пройти по острию», - заявил Михаил Мишустин, открывая в среду заседание правительства.

Премьер отметил, что во время пандемии коронавируса, мирового экономического кризиса и действующих антироссийских санкций удалось выполнить все социальные обязательства и не допустить обвала экономики.

Как рассказал Мишустин, главные задачи, которые ставило перед собой правительство, верстая бюджет - это повышение уровня жизни россиян и конкурентоспособность нашей экономики. Расходы бюджета по таким направлениям, как образование, здравоохранение, цифровая экономика в следующем году вырастут, сохранятся льготы для малого и среднего бизнеса. А значит, надо увеличить и поступление денег в казну. Каким образом? Повысив для ряда категорий граждан и отраслей налоги, пришли к выводу в правительстве.

Один из законопроектов, которые в среду рассмотрело правительство, повышает для богатых налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15%. Речь идет о россиянах, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год.

Напомним, сейчас россияне вне зависимости от уровня доходов платят НДФЛ по единой ставке в 13%.

При этом по повышенной ставке будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов рублей. Одно это уже принесет казне около 60 миллиардов рублей доходов. А чтобы богатеньким было не так обидно, полученные с них дополнительные деньги направят на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, а также на проведение высокотехнологичных операций.

Кроме того, кабмин пересмотрит льготы в сфере ТЭК и акцизы на табак, чтобы «некоторые не говорили, что правительство забирает деньги только у нефтяных компаний».

- Мы несколько увеличиваем налогообложение ряда доходных отраслей, модифицируем параметры режима налога на дополнительный доход при добыче углеводородов. Предлагаем пересмотреть параметры ряда льгот в нефтегазовом секторе, повысить плату за пользование природными ресурсами, индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции, - заявил Мишустин.

Вот такой налоговый маневр. Правда, и этого недостаточно, чтобы прикрыть бюджетную дыру. Как рассказал министр финансов Антон Силуанов, дефицит бюджета в 2020 году составит 4,4% ВВП, в 2021 году - 2,4% ВВП и около 1% ВВП с 2022 года. Поэтому объем заимствований в 2021 году будет увеличен. По словам Силуанова, уровень госдолга в последующие годы будет составлять около 20% ВВП.

Индексация маткапитала и помощь инвалидам

Правительство также рассмотрело законопроекты о бюджетах внебюджетных фондов. Как рассказал Мишустин, предусмотрены:

- средства на выплаты и индексацию материнского капитала,

- обеспечение техническими средствами людей с ограниченными возможностями здоровья,

- сохранение льготы по уплате обязательных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей и компаний, где трудятся инвалиды,

- сохранение бесплатной медицинской помощи, как первичной, так и высокотехнологичной.

Готовя проект бюджета, правительство всегда отталкивается от прогноза социально-экономического развития страны. По оценкам властей, уже в следующем году удастся полностью восстановить доходы россиян, которые упали из-за пандемии (прогнозируется рост реальных доходов в 3%), а также снизить безработицу.

Как рассказал министр экономического развития Максим Решетников, в России сейчас 3,7 миллиона официально зарегистрированных безработных. Но если в мае прирост безработных составлял 30 тысяч человек в день, в августе - 13 тысяч человек, то в последние несколько недель - 3 тысячи человек.

- В следующем году ситуация будет улучшаться. В среднем за год уровень безработицы составит 5,2%, а к концу года опустится чуть ниже 5% - то есть фактически вернется на некий естественный уровень, - сказал Решетников.

Глава Минэка также заявил, что рубль в настоящее время недооценен из-за повышенных опасений инвесторов.

-Ожидаем возвращения курса рубля к фундаментальным значениям в конце текущего - начале следующего года, - заявил Решетников.

Раскрутят визовые гайки

На заседании кабмина Мишустин также рассказал, что правительство упрощает порядок въезда в страну для зарубежных родственников россиян. Теперь они смогли получить долгосрочные частные визы сроком до года. Сделать это можно будет на основании простого письменного заявления нашего гражданина.

Мишустин пояснил, что речь идет о близких родственниках наших граждан - супругах, родителей, детей, братьев и сестер, дедушек и бабушек, внуков, которые имеют другое гражданство.

При этом из закона о порядке выезда из России и въезда в нее будет исключена норма, из-за которой каждые три месяца гостям приходилось выезжать за пределы страны, чтобы сохранить право на получение визы.

- Это позволит создать более комфортные условия для семей, которые пока разделены границами, и облегчить жизнь тем, кто захочет у нас остаться. У них будет больше времени для оформления разрешения на временное проживание или вида на жительство, - сказал премьер.