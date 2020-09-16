Лукашенко обсудил с Шойгу размещение в Белоруссии новых видов вооружений

Лукашенко подчеркнул, что никому не удастся "забить клин" между Россией и Белоруссией. Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с министром обороны России Сергеем Шойгу. Он обсудил с ним размещение в Белоруссии новых видов вооружений. Об этом сообщают белорусские коллеги.

- Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые. Тот, кто считает, что Белоруссия ослабла, не выстоит, что Россия отойдет в сторону - дураки. Мы в состоянии удержать контроль за периметром наших границ, нашего общего Отечества от Владивостока до Бреста, - заявил глава республики.

Лукашенко подчеркнул, что никому не удастся "забить клин" между Россией и Белоруссией.

По информации "КП", речь может идти о создании в республике военной базы коллективных Миротворческих сил стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На этой базе возможно размещение российского вооружения на новых физических принципах, которого так боится Запад.

Впрочем, даже без этого оружия, российская база в Белоруссии станет настоящей костью в горле для Пентагона.

Напомним, в Белоруссии стартовали белорусско-российские учения "Славянское братство-2020", в ходе которых российские военнослужащие будут участвовать в маневрах на полигонах "Брестский" и "Лосвидо" в Республике Беларусь. Учения продлятся до 25 сентября.

После них, с 12 по 16 октября Миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут на белорусском полигоне "Лосвидо" командно-штабные учения "Нерушимое братство-2020". В них примут участие воинские подразделения стран-участниц ОДКБ. -