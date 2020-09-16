Прислуга утащила драгоценности и нижнее белье: как домработницы и няни обворовывают Седокову, Проклову, Лолиту и других звезд

Анна Седокова с женихом Янисом решают, как вычислить все последствия работы лживой помощницы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Певица Анна Седокова сегодня рассказала, как ее обворовала прислуга, которой она доверяла. Помощница Настя Кулигина работала со звездой больше трех лет: «Человек, которого я считала своей семьей, человек, который спал в моей постели и обнимал моих детей, стал воровкой… Начались недочеты. Там забыла, там не отвечают, возвратные деньги не приходили – как-то денег не стало… За эти полгода Настя одолжила деньги у всех наших знакомых и людей, с которыми я пересекалась…» Прислуга Седоковой просила деньги под разными предлогами: на ипотеку или операцию маме. Оказывается, женщина все спускала в онлайн казино, на онлайн игры. Из-за чего у Седоковой с апреля не оплачена съемная квартира, сын звезды ходит в неоплаченный детсад, некоторые сотрудники Анны не получили зарплату. Седокова не понимает, как могла не заметить игромании человека, живущего рядом. Певица возмущается, что ее знакомые, у которых одалживала деньги Анастасия не поставили звезду в известность об этом… Теперь Седокова разгребает неожиданно возникшие задолженности. Как нам стало известно, певица просила Настю опомниться, но та ее не услышала.

Более предусмотрительные звезды контролируют прислугу. К примеру, Ксения Бородина пользуется специальные программами слежения за прислугой: «С видео няней я смотрю за домашними с айфона. Так я уверена в их безопасности, ведется архив записей. Я избавилась от тысячи вопросов в голове и переживаний». Но вообще, многим артистам часто не везет с прислугой. Рассказываем истории, в которых звезды пострадали от недобросовестных помощников — мы собрали очень разные ситуации с плохим финалом.

Проклова Елена

Пожалуй, самое наглое ограбление прислугой случилось в доме Елены Прокловой. Недавно мы побывали в гостях у артистки в ее загородном доме, и соседи до сих пор помнят эту историю. Сама звезда вспоминать о неприятностях не любит. Тем не менее Елена не скрывает, что супружеская пара, помогавшая по хозяйству, ее обчистила: «Они были для меня близкими людьми, поэтому спокойно держала в доме драгоценности. А они увезли все, даже нижнее белье».

Елена Проклова теперь с осторожностью относится к выбору помощников по хозяйству Фото: Михаил ФРОЛОВ

Супружеская пара из Украины три года отработала у Елены Прокловой, актриса им полностью доверяла. Елена Игоревна человек доверчивый, поэтому к прислуге относилась практически как к членам семьи: за стол с собой сажала, подарки делала. Поэтому, когда однажды Нина и Владимир попросили зарплату на месяц вперед, сославшись на сложности с дочкой – не заподозрила неладного и выплатила деньги. Проклова улетела на кинофестиваль, в доме тогда гостили родители мужа, которые не увидели подвоха в том, что прислуга рано поутру загрузила вещи в машину и укатила домой на Украину – думали по делам. Нина и Владимир накануне жарили пожилым людям оладьи и болтали по душам. Кто же знал, что в машину прислуга загрузила не свои вещи – а имущество Прокловой. Ущерб актриса оценила в 20 тысяч долларов – унесли не только ценности, но даже постельное и нижнее белье мужа. С вещичками рванули к себе в деревню. Но заслуженная артистка решила не мстить ворам – забыла и простила, хотя до сих пор не может понять, как в один день из порядочных людей (как ей казалось) они превратились в воров. Причем в недальновидных – воровали под камерами видеонаблюдения, установленными в доме.

Анна Хилькевич

Однажды у звезды «Универа» Анны Хилькевич стали пропадать деньги. Анна снималась, занималась маленькой дочкой, поэтому первое время недостачу списывала на собственную забывчивость, усталость. Дома актрисе помогала с уборкой и готовкой домработница, с которой у нее сложились прекрасные (даже дружеские) отношения. Но деньги стали пропадать все чаще и Хилькевич поймала вора «на наживку», оставив деньги на видном месте. Хилькевич не стала заявлять на воровку, но предостерегла всех от чрезмерного доверия прислуге: «Наша домработница воровала у нас деньги – в глаза мило улыбалась, втиралась в доверие нашей семьи, осыпала комплиментами... Когда у моей мамы пропала из кошелька приличная сумма денег, я забила тревогу - решили поставить «ловушку» для вора: домработница попалась сразу».

Анна Хилькевич поймала прислугу на «живца» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Галина Боб

Звезду сериала «Деффчонки» Галину Боб пара миллионов ее подписчиков в инстаграме считают мамой и блогером с большим жизненным опытом. 35-летняя актриса прилично зарабатывает на рекламе в соцсетях, благодаря тому, что большую часть личной жизни демонстрирует публике. Но и Галина стала жертвой недобросовестной прислуги. Правда ее обворовывали не в наглую, забирая деньги, а как бы исподтишка. Но и в этом тоже мало приятного. В прошлом году актриса уволила няню, которая проработала с двумя сыновьями Галины больше двух лет. Боб заподозрила неладное, когда вдруг дети начали бояться няню и говорить маме, что она нехорошая. Тогда актриса с мужем установили видеонаблюдение в доме, в ходе которого выяснилось, что прислуга детьми не занималась: «А однажды она дала Андрюше просроченный на месяц кефир и пыталась укрыть от меня пустую пачку, пачку я нашла, наорала на нее, гда она вообще нашла этот кефир. Я покупаю свежие продукты, и дальше уже нянина задача следить за сроком годности перед тем, как дать ребенку. Мы двое суток в инфекционной больнице откачивали под капильницей обессиленного Андрюшу...»

Галина Боб после ЧП с сыном, берет на работу нянь с рекомендациями знакомых Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Галина Боб платила этой няне, найденной с помощью агентства 80 тыс. руб. за 15 рабочих дней. Так что цена не имеет значения при выборе прислуги, теперь актриса берет в дом помощников только по рекомендациям.

Лолита

Певица недавно избавилась от домработницы, которая 15 лет помогала ей по хозяйству в столичной квартире и от семейной пары, которая давно присматривала за дачей. «Поймала на мерзейших поступках, просто отвратительных», - артистка не скрывала, что это стало неожиданностью. Как и многие звезды, в начале, когда начали пропадать деньги, она списывала все на собственную невнимательность – мол, просчиталась. А потом Лолита уличила домработницу не только на воровстве, но и на связи с экс-мужем звезды, который строил против нее козни.

А в период самоизоляции певице пришлось уволить мужа с женой – семейную пару, работающую на даче звезды. Зарплату они получали за то, что присматривали за домом и котами звезды. Лолита рассказала «КП», что девять месяцев не была в своих загородных владениях: «Оказалось, что дом разнесли просто в хлам. Было желание вот реально убить! Но я их просто уволила, статьи я знаю».

Главный вывод, который звезды должны сделать из опыта коллег – доверяй, но проверяй.