Екатерина Гамова: По последней информации, Олимпиада в Токио будет проведена

Екатерина Гамова Фото: Андрей МИНАЕВ

- Екатерина, в пятницу стартует чемпионат России по волейболу в Суперлиге у женщин. Но прошлый сезон был прерван из-за коронавируса и золотые медали отдали «Динамо» (Казань)….

- Да, я знаю.

- А вот футболисты доиграли прошлый чемпионат. Может быть, так и волейболистам так надо было сделать?

- Я считаю, что нет. Как доиграть, если, например, идет смена игроков, смена легионеров, новый сезон? Ну, это нереально просто.

- За какое из двух женских «Динамо» где вы играли, московское или казанское, будете болеть в чемпионате России?

- Казань, однозначно. Можно было не спрашивать.

- Московское «Динамо», говорят, будет играть не на улице Лавочкина, а в новом Дворце спорта на улице Василисы Кожиной (м. «Багратионовская). Что это за арена?

- Я там еще не была. Я знаю, что ее строили. Вот, видимо, наконец, построили. Я очень рада, что у «Динамо» появилась своя современная арена для домашних игр.

- А не знаете, зрителей пускать будут?

- Это я не знаю.

- А кто у нас будет играть в еврокубках у женщин и у мужчин? И будут ли вообще проводиться международные матчи в период пандемии?

- Будут. По-моему, даже жеребьевка была. Получается, первая четверка прошлого сезона играет. У женщин это значит «Уралочка», «Динамо» (Казань), «Локомотив» (Калининград), Москва, по-моему… А первые три команды, которые я назвала - да, они будут играть.

- А что с календарем сборных? Ведь вы же курируете молодежные команды и какие-то зарубежные выезда планируются?

- У нас сейчас ближайший выезд у детей… у нас будут играть чемпионат Европы в Черногории - это 2004-2005 год.

- Когда это будет?

- С 2 октября, планируется.

- А олимпийские путевки остаются в силе? И вообще, что слышно про Олимпиаду? Проведут ее в 2021 году в Токио или вообще отменят?

- Насколько я знаю, по последней информации, что независимо от ситуации в мире и пандемии, Олимпиада в Токио будет проведена.

- Вы говорили, что перенос Олимпиады на год – это шанс для молодых девочек попасть в сборную. Есть новые имена? Кто-то, может, за это время завершил карьеру. А кого-то, может, Катя Гамова выдвигает, пестует, воспитывает?

- Нет, я никого не выдвигаю и не пестую, мы просто готовим и работаем с молодыми игроками. Есть тренерский штаб у основной сборной, который ведет отбор тех или иных игроков, которые берут на заметку. Кто-то присоединится к основной сборной как кандидат, кто-то присоединится к основной сборной с заявкой на будущее. А уж кто попадет в состав - это будет понятно перед самой Олимпиадой.