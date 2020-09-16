Скандал в семье Наташи Королевой разгорелся неделю назад Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Что сейчас испытывает Наташа Королева, одному Богу известно. Неделю назад в ее семье разразился жуткий скандал - из квартиры певицы и ее мужа Сергея Глушко, известного как Тарзан, украли бриллианты и деньги. А потом и вовсе стало известно - муж изменял артистке с красавицей-актрисой Анастасией Шульженко.

Наташа Королева до сих пор никак не прокомментировала публичное признание мужа Сергея Глушко в измене. Зато певица разместила в блоге пугающее черно-белое фото девушки под водой. Складывается ощущение, что артистка не хочет просыпаться в этоn мир после откровений Тарзана. К снимку она закрыла комментарии, да и сама никак не стала подписывать кадр.

Смеем предположить, что Наталья тяжело переживает произошедшее. Ведь совсем недавно она говорила, что счастлива в браке. И тут такое потрясение.

Что касается Глушко, то 15 сентября он выступил с заявлением, в котором прилюдно признался в измене. Мол, нехорошие женщины охмурили, опоили и развели на близость стриптизера. Все это молодая актриса Анастасия Шульженко с подружкой снимала на видео, чтобы затем слить телеканалам.

Наташа Королева показала пугающее фото после откровений Тарзана Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

"Мошенницы, существа" - вот лишь самые цензурные эпитеты, которыми Тарзан наградил подружек. "Отвечать за измену я буду перед Богом и перед любимой женой, а ты и ногтя ее не стоишь. То, что тебя ... Тарзан, пусть будет главным событием в твоей жизни", - приложил ушлую любовницу муж Королевой.

Высказался он и на тему беременности любовницы. По словам Тарзана, это исключено, так как он был осторожен. "Я не Михаил Ефремов, и не буду говорить, что там был кто-то другой. Я мужик на 200 процентов", - объявил стриптизер.

Напомним, скандал в семье Наташи Королевой разгорелся неделю назад. Пока 47-летняя артистка была на отдыхе, из ее дома две знакомые, гостившие у Сергея Глушко, вынесли бриллианты звезды на сумму пять миллионов рублей и несколько тысяч евро. Потом стало известно о том, что одна из женщин беременна от Глушко. В итоге исполнительница хита "Желтые тюльпаны" увезла мужа прочь от беременной любовницы. Вместе с Тарзаном вокалистка улетела в Турцию подальше от папарацци.