"Прикован к постели": парализованный Борис Моисеев находится в критическом состоянии

Борис Моисеев. Фото Сергей Савостьянов/ТАСС

Слухи о тяжелом состоянии Бориса Моисеева появляются в прессе с завидной регулярностью. Разбитый инсультом певец давно ведет затворнический образ жизни. А на днях стало известно, что 66-летний исполнитель хита "Голубая луна" и вовсе находится в критическом состоянии.

Появились новые подробности о критическом состоянии здоровья прикованного к постели Бориса Моисеева. Разбитому инсультом артисту не на что купить еду и лекарства.

"Борис, насколько мне известно, сейчас находится в тяжелейшем состоянии. Я буквально на днях общалась с его близким другом. Моисеев прикован к постели, лежит... Никакого просвета в состоянии его здоровья нет" - цитирует Собеседник.Ru адвокатa Тамару Пухову.

По ее словам, лишившись возможности выходить на сцену и тем самым зарабатывать, "дитя порока" давно испытывает проблемы с финансами. Денег певцу не хватает на самое необходимое. Не то что на роскошную жизнь, к которой привык вокалист.

"Да, мне сообщили, что Борис испытывает финансовые затруднения. У него же не такая большая пенсия. А все, что удалось накопить ранее, ушло на лечение. Помощи со стороны у Бориса нет", - делится Тамара.

Ей непонятно, почему звездные друзья отвернулись от Бориса. Ведь Моисееву нужно совсем немного. "Больные люди не так много пищи употребляют, как мы, здоровые. Они кушают мало, им нужны лишь внимание и уход", - переживает женщина.

Напомним, в 2010 году у Бориса Моисеева произошел первый инсульт. Состояние артиста было тяжелым. У него случилась остановка сердца, затем его ввели в состояние медикаментозной комы и он долгое время был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Певец тогда смог восстановиться и даже вернулся на сцену. Врачи рекомендовали артисту изменить образ жизни и оставить сцену, но Моисеев решил по-своему. Снова начал давать концерты, курить и употреблять алкоголь. В итоге организм не выдержал, и в 2015 году у него случился повторный инсульт.