Кристина Асмус призналась, что развод стал подарком для Гарика Харламова

Супруги прожили вместе восемь лет. Фото: Инстаграм.

Кристина Асмус и Гарик Харламов оформляют развод после восьми лет брака. Экс-супруги смогли остаться друзьями, более того – регулярно шутят в соцсетях про свое расставание. Ни Гарик, ни Кристина не выглядят как обиженные муж и жена, поэтому позволяют себе иронично обсуждать ситуацию с подписчиками. Так, актриса призналась, что развод стал подарком для ее супруга.

В Инстаграме интернет-магазин нижнего белья оставил актрисе комментарий с призывом сделать подарок любимому мужчине. Кристина игнорировать призыв не стала и ответила: «Я уже сделала – развожусь с ним». Комментарий так понравился е подписчикам, что собрал более пяти тысяч лайков.

О том, что Гарик Харламов быстро утешился после расставания с женой, недавно рассказала и Ляйсан Утяшева. Известная гимнастка замужем за коллегой Гарика – резидентом «Камеди клаб» Павлом Волей. Во время интервью для ютуб-канала Ляйсан вспомнила, как себя вел Харламов на вечеринке по случаю ее дня рождения этим летом. Утяшева пригласила приятеля на праздник почти сразу после того, как стало известно о его разрыве с женой.

- На дне рождения у меня он был свободный, легкий. Он мне подарил кулинарную книгу. Я ему сказала: «Захаживай, накормим и тебя. Всех вылечим!» То, что Гарик не страдает — это было сильно видно, - рассказала Ляйсан.

Из-за съемок в шоу "Золото Геленджика" Кристина не смогла отвести дочь в первый класс. Фото: Инстаграм.

Гимнастка также опровергла слухи о многочисленных романах артиста, заверив, что его сердце в настоящий момент свободно.

О том, что Кристина Асмус и шоумен, резидент «Камеди Клаб» Гарик Харламов разошлись, стало известно в июне этого года. Решение о разводе супруги приняли еще год назад. Дочь пары Настя живет вместе с мамой в загородном доме. Гарик снимает особняк неподалеку и часто видится с дочкой. Улаживать материальные вопросы супруги намерены через суд.

Развод пары совпал со знаменательным событием в их жизни: дочь Гарика и Кристины Настя в этом году пошла в первый класс. Правда, в школу первого сентября ее отвел только папа. Кристина в это время была в Геленджике на съемках развлекательного шоу, и никак не смогла прилететь в Москву.

Дочь Харламова и Асмус Настя. Фото: Инстаграм.

- Всю ночь ревела перед 1 сентября. Смотрела фото дочки с самого рождения и офигевала, как быстро летит время. Но больше оттого, что я таааааак мечтала отвести Настю за руку в первый класс! Я так долго ждала этот день.... Мне кажется несколько лет ждала. Готовилась и переживала. Но давние и жесткие обязательства не дали мне этого сделать, - рассказала актриса. - Что мы только с командой не думали, не крутили, как мы только не ругались, но съемку не в Москве перенести оказалось просто невозможно. Даже с катастрофическими штрафами. В общем, делали прическу и выбирали букет по FaceTime между моими кадрами.