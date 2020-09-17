Антон Шипулин в третий раз стал отцом Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Сегодня мы с Луизой стали многодетными родителями. Максим 3398 гр. 51 см. Как же кайфово через несколько минут после родов положить его на грудь», - написал биатлонист Антон Шипулин у себя в Инстаграме.

Знаменитый биатлонист опубликовал фото с новорожденным сыном Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кстати, это уже третий ребенок в семье трехкратного чемпиона мира. Старшему из них - сыну Дмитрию - в декабре исполнится 5 лет, а дочке Мире сейчас полтора годика. И вот теперь у них появился младший братик Максим.

Кстати, Луиза у себя в Инстаграме выложила своеобразный коллаж, где она показала все три свои беременности.

Луиза у себя в Инстаграме выложила своеобразный коллаж, где она показала все три свои беременности. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Столько получили поздравлений. Хочу сказать большое спасибо каждому из вас. Но и удивлений было не меньше. Мы как обычно, «великие» мастера маскировок. У нас все с Максимом хорошо, старалась выспаться вчера. Восстановление в 3-й раз немного сложнее конечно, но ничего прорвёмся. А Максимка, такой он другой…», - написала Луиза.

Напомним, что Антон Шипулин и Луиза Сабитова поженились летом 2015 года.

Зимой 2018 года после громкого допинг-скандала Шипулина вместе с другими российскими спортсменами не допустили на Олимпийские игры в Пхенчхане. При этом Шипулин никогда не попадался на допинге и написал на свой страничке в Инстаграме, что всегда был чист. В конце 2018 года биатлонист решил завершить свою спортивную карьеру, а в 2019 году стал депутатом Госдумы от Серовского избирательного округа Свердловской области.