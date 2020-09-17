На Ксении Собчак в тот вечер было прозрачное платье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как уже писала «КП», полтора миллиона рублей стоит размещение Ксении Собчак и Константина Богомолова в люксе одного из самых элитных отелей Сочи. Наверное, поэтому Ксения и ее супруг несколько дней отлеживались в своём номере, не появляясь на «Кинотавре». А потом опоздали на фильм-драму Твердовского «Конференция», незаметно прошмыгнув в кинозал. И на следующий день побывали на премьере фильма «Кто-нибудь видел мою девчонку?», который спродюсировала Нателла Крапивина, главный менеджер Светланы Лободы. Фильм, кстати, очень приличный и с потрясающими треками Артёма Иванова.

Полтора миллиона рублей стоит размещение Ксении Собчак и Константина Богомолова в люксе одного из самых элитных отелей Сочи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Перед входом в зал у Собчак и ее мужа проверили температуру и выдали парочке по защитной маске. На Ксении Собчак в тот вечер было прозрачное платье, которое, с одной стороны, подчеркнуло стройные формы звезды, а с другой – развенчало слухи о беременности Ксюши. Ведь стоит ей съесть что-то лишнее, репортёры сразу пишут о грядущих родах Собчак.

Прозрачное платье Ксении Собчак развенчало слухи о ее беременности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что удивительно, в 35-градусную жару Ксения надела тяжеловесные кожаные сапоги- казаки. Да, они в тренде этой осенью, но какой смысл мучить ноги в такое пекло...

А вечером кинематографисты отмечали премьеру в грузинском ресторане. Помимо Собчак и Богомолова поздравить Крапивину с премьерой пришли Олеся Судзиловская, Фёдор Бондарчук и Павел Табаков.

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