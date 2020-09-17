Миллионы россиян в октябре получат прибавку к зарплате: кому рассчитывать на индексацию

В списке на повышение - работники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудники федеральных госорганов Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 октября зарплаты российских бюджетников будут увеличены на 3%. Такое распоряжение подписал ранее премьер-министр Михаил Мишустин.

Однако коснется это далеко не всех. В списке на повышение - работники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудники федеральных госорганов, а также гражданский персонал воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

С федеральными госорганами понятно — это министерства и ведомства, многочисленная когорта чиновничества.

Подразделения, где работа приравнивается к военной службе — это МВД, ФСБ, ФСО, СВР, МЧС.

А к федеральным казенным предприятиям, в частности, относятся исправительные колонии, колонии-поселения, налоговые инспекции, пожарно-спасательные отряды, отделы полиции…

- Разницу провести легко. Например, в колонии зам по режиму — это сотрудник ФСИН, ему повысят как сотруднику госорганов, а уборщица — гражданский персонал, ей прибавят 3 процента как гражданскому персоналу организации, где работа приравнена к гражданской службе, - пояснил «КП» проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Есть казенные учреждения и в системе Минздрава — тем, кто там работает, тоже повысят зарплату. Но всех медиков это не коснется — например, не попадают в список работники муниципальных поликлиник, тут уж им приходится уповать на щедрость своих региональных властей.

Ранее президент Владимир Путин подписал указы о повышении с 1 октября на те же 3% зарплат высокопоставленным чиновникам — федеральным министрам, премьеру и вице-премьерам, главам силовых ведомств, а также уполномоченному по правам человека, председателю ЦИК, главе Следственного комитета, Генпрокурору, а также заместителю главы Совбеза Дмитрию Медведеву. Ну, и себе.

Однако в бюджете на следующий год денег на ежегодную индексацию зарплат работникам бюджетной сферы пока не заложено. Это тревожный знак, считает эксперт.

- В условиях падения реальных доходов населения в результате пандемии индексация зарплат работников бюджетной сферы должна выступать драйвером для повышения доходов остальной части населения, - сказал Сафонов. - Индексация доходов бюджетников является очень важным элементом, который позволяет развиваться экономике и восстанавливать потребительский спрос. Коммерческие структуры, привлекая кадры, тянутся за зарплатой в бюджетной сфере. Это такой элемент мягкого мотивирования повышения зарплаты по всей экономике России. В некоторых населенных пунктах, где основная масса жителей работает в казенных бюджетных учреждениях, индексация является основным фактором развития.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Посредникам тут не место»: В правительстве хотят защитить пенсионные накопления россиян от мошенников

Законопроект поступил в Госдуму, но он вряд ли поможет вернуть уже потерянные гражданами 100 миллиардов рублей (подробности)