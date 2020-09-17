Губернатор-рекордсмен Евгений Савченко подал в отставку

Савченко, которому в апреле исполнилось 70 лет, на сегодняшний день был абсолютным рекордсменом в стране по сроку работы Фото: Иван МАКЕЕВ

Эпоха длиной в 26 лет закончилась. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко, руководивший регионом целых шесть сроков, решил досрочно сложить свои полномочия.

Как заявила пресс-служба губернатора, «Евгений Савченко проинформировал о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя президента Российской Федерации Владимира Путина».

Савченко, которому в апреле исполнилось 70 лет, на сегодняшний день был абсолютным рекордсменом в стране по сроку работы. Он дольше всех занимал пост руководства субъектом Федерации - до 27 лет в кресле губернатора он не доработал всего пару месяцев. И.о. главы Белгородской области он стал аж в декабре 1993 года. При этом область была на хорошем счету, он практически по всем показателям находился в лидерах среди российских регионов.

Реакция президента на заявление Савченко пока не последовала.