Не чета Наташе Королевой: выяснилось, чем на самом деле зарабатывает на жизнь любовница Тарзана

Любовница Тарзана за баснословные гонорары гастролирует по телешоу, рыдая и страдая на камеру

У 28-летней актрисы Анастасии Шульженко, до этого мелькавшей разве что в эпизодах, звездный час: любовница Тарзана за баснословные гонорары гастролирует по телешоу, рыдая и страдая на камеру. Девушка даже завела агента, и редакторам скандальных программ теперь выставляет ценник с шестью нулями. В студии она как рыба в воде: может и заплакать, и закричать, и упасть в обморок - не зря профессиональная актриса.

Между тем, в соцсетях провели целое расследование и установили, чем на самом деле зарабатывает на жизнь красавица Анастасия. Киноролей в ее карьере - по пальцам пересчитать, в театре не трудоустроена, а жить-то на что-то надо. Как выяснилось, Шульженко - постоянная участница всевозможных реалити-шоу. Как правило, эти программы преподносят зрителям как основанные на реальных событиях, но в большинстве случаев герои играют четко расписанные роли.

Анастасия Шульженко регулярно мелькает в реалити-шоу. Фото: стоп-кадр программы.

Так, в этом году Настя снималась в реалити про измены, выходящем на развлекательном телеканале. Только там ее звали Юля, и изображала она замужнюю женщину, которая поймала мужа с любовницей (и впрямь, все как в жизни, только наоборот!).

Настя-Юля в одном из шоу страдала от измены мужа. Фото: стоп-кадр программы.

В другом шоу год назад Шульженко появилась под своим настоящим именем - там она собиралась замуж и воевала с будущей свекровью, которая растратила свадебные деньги. Мать жениха уговаривала Настю взять кредит.

- Ну а как ты хотела: и рыбку съесть, и в лифте покататься? Твоя все-таки свадьба! - подбоченившись, увещевала невестку практичная дама.

В прошлом году девушка успела повоевать со свекровью, даром, что не замужняя. Фото: стоп-кадр программы.

Участие в бесконечной череде реалити-шоу в соцсетях восприняли негативно. Одни указывают на разный уровень соперниц: мол, Шульженко - не чета Королевой, а жаждет захомутать ее мужа. Другие же уверены, что любовница Тарзана в очередной раз "разводит" народ. Обсуждают даже, что этот спектакль заказала сама Наташа Королева: все-таки концертов нет, артисты сидят без дела, а их популярность тем временем стремится к нулю - надо же как-то подогревать интерес публики.

Не исключают этого и коллеги по цеху. Так, певица Наталья Штурм на своей странице в Инстаграме усомнилась в реальности семейной драмы своей тезки, отметив, что Королева с Тарзаном пока не идут в ток-шоу - "ждут, когда скандал настоится".

Впрочем, певица и стриптизер переживали и не такое. Пять лет назад, когда в Сеть попали кадры их домашнего видео для взрослых, скандал был еще громче и куда интимнее. Наташа Королева до сих пор вспоминает в интервью, как от стресса попала в больницу. По словам артистки, в тот момент она была беременна, но из-за нервов потеряла ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Женская месть: любовница Тарзана обнародовала видео их любовных утех

Анастасия Шульженко сняла интимные кадры с участием мужа Наташи Королевой (подробности)