Алексей Воробьев и Наталья Зубарева поженились в Лас-Вегасе

Алексей Воробьев и Наталья Зубарева Фото: Алина ЧЕРНОВА

Артист и режиссёр Алексей Воробьев и звездный доктор Наталья Зубарева были замечены на совместном отдыхе в одном из отелей Калифорнии.

Фото: Алина ЧЕРНОВА

Проработав несколько месяцев в «красной зоне» 31-ой клинической больницы, Наталья Зубарева отправилась восстанавливать силы после напряженной работы за океан. Как известно, в Лос-Анджелесе последнее время живет, и работает в сериалах компании «Netflix» ее близкий друг, российский актёр и музыкант Алексей Воробьев. Уже несколько лет они заявляют, что их связывает лишь дружба. Однако, тот факт, что, несмотря на сложности в регулярном авиасообщении между странами, Алексей и Наталья оказались вместе в Калифорнии, вновь заставил усомниться в сугубо дружеских отношениях пары. За последние 4 года Воробьева и Зубареву не раз ловили на публикации в социальных сетях снимков в одинаковых местах. К тому же, удивительным образом, появление подобных фото совпало с разводом Натальи, которая неожиданно ушла от мужа с двумя детьми после 10 лет совместной жизни.

Фото: Алина ЧЕРНОВА

Папарацци подловили пару в Лос-Анджелесе, в одном из отелей Лас-Вегаса. Там доктор и музыкант приятно проводили время в компании друг друга у бассейна.

Потом появились слухи, что Воробьев и Зубарева прилетели в Лас-Вегас, чтобы пожениться. Ведь именно в игровой столице мира практически на каждом углу можно узаконить отношения.

Фото: Алина ЧЕРНОВА

Как удалось выяснить kp.ru , на прошлой неделе Воробьев и Зубарева вернулись в Москву, причем для конспирации - на разных рейсах. Но, на второй день пребывания в столице, Воробьев опубликовал в инстаграме фотографию с двумя собаками породы корги. Один из них - любимец Алексея Моцарт. Второго пса внимательные подписчики «вычислили» без труда - это Элвис Натальи Зубаревой, названный так в честь трагически погибшего полтора года назад питомца Воробьева. По всей вероятности, пара действительно тайно поженилась в Вегасе, и в Москве молодые люди сейчас живут под одной крышей.