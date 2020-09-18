Игорь Крутой назвал финалистов «Детской Новой волны». Фото: пресс-служба фестиваля

В Российском государственном университете им А. Н. Косыгина прошел полуфинал 13-го Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна – 2020». В адрес Оргкомитета пришло несколько тысяч заявок из разных стран. По итогам прослушивания профессионального жюри во главе с народным артистом России, композитором и продюсером Игорем Крутым, финалистами стали 10 участников:

1. Мурад Хушлаев (Азербайджан)

2. Элен Бадалян (Армения)

3. Ани Петросян (Армения)

4. София Рустамова (Беларусь)

5. Давид Хиникадзе (Грузия)

6. Вера Лукаш (Испания)

7. Алиса Дё (Южная Корея)

8. Гр. «Фанки Пенки» (Россия)

9. Анастасия Иванова (Россия)

10. София Феськова (Россия)

В числе финалистов – студенты Академии популярной музыки Игоря Крутого Мурад Хушлаев и Алиса Дё.

Проведение конкурса планировалось на май 2020 года, но в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в мире «Детская Новая волна – 2020» перенесена на октябрь. Конкурс пройдет 7 и 8 октября в МДЦ «Артек».

Эфир конкурса – на телеканале НТВ.