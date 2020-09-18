Александр Карелин: Я ухожу из Госдумы, чтобы быть ближе к своим избирателям

Депутат, спортсмен Александр Карелин Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Александр Александрович, вопрос один, который волнует ваших фанатов, в том числе и в политике. Почему вы уходите из Госдумы?

- Ну, потому что у нас, в Новосибирской области, прошли выборы в Законодательное собрание. И я первый раз вошел в этот орган региональной власти. Я шел в списке вторым номером. Хочу быть ближе к своим избирателям

- То есть вы не пожелали быть просто формальным «паровозом» в списке, а решили реально поработать в Заксобрании? Обычно звучные имена ставили в список, а потом люди уходили.

- Почитайте, как баланс полномочий изменился, какие большие задачи перед нами всеми стоят, учитывая конституционные поправки. И эти задачи решаются прежде всего – именно на местном, региональном уровне. Поэтому все нормально, работаем дальше.

У нас огромная череда встреч с избирателями прошла, все они по большей части на свежем воздухе, учитывая санитарные ограничения.

- Наказы от избирателей получили?

- Конечно. Вы должны знать, что в Новосибирской области программа наказов, которая дается депутатам Заксобрания, защищена областным законом и является обязательной к исполнению.

- Очень хороший закон. А на федеральном уровне мы еще Александра Карелина увидим как политика?

- Да никто никуда не уходит. Продолжаем работать.

- Вы всегда были нашим флагом в российском спорте. Вы о нем, о спорте, не забываете? Как дела на этом фронте?

- Несмотря на сложную эпидемическую обстановку, федерация спортивной борьбы России уже открыла все-таки сезон. Да, с санитарными ограничениями, с особенностями, с разреженным представительством публики. Но у нас сегодня, например, идет первенство России в Нижегородской области. Один из воспитанников школы Кузнецова, динамовской школы Новосибирска, Александр Мелехов занял второе место.