Чего Польша задирает Россию? Очень хочет кусок Белоруссии. И Украины

Останки самолета польского президента Леха Качиньского, которые разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года, на аэродроме Северный под Смоленском. Фото: Илья ДЕМЕНТЬЕВ

Поляки снова говорят, что в разбившийся десять лет назад при посадке под Смоленском президентский самолёт русские при ремонте подложили бомбу.

И поэтому требуют (!) выдать им диспетчеров (!), которые уговаривали лётчиков не садиться в тумане (!).

Вы спросите, где разум, где логика?

В попе у хомячка логика. Просто «все побежали, и я побежал».

Многие в моей ленте по этому поводу ругают поляков и даже вспоминают обидные слова Уинстона Черчилля, который назвал Польшу «гиеной Европы».

Поэтому я, как полонофил, хотел бы заступиться за Польшу.

Да, почему я полонофил? Вовсе не потому, что мне нравится танец полька.

Дело в том, что, во-первых, я считаю польский народ братским, очень близким русскому народу - почти на уровне малороссийской и белорусской его части.

Во-вторых, я очень люблю польскую литературу, особенно фантастику - она одна из сильнейших в мире.

Ну а в-третьих, как говорил тот же Уинстон Черчилль, в годы тяжёлых испытаний поляки проявляют лучшие свои качества, слетая с катушек только тогда, когда решают, что дело идёт на лад.

Ну так вот. Вся беда Польши состоит в том, что поляки – народ имперский. Как и мы. Вот только с Империей у них не сложилось. Были они частью Российской Империи, весьма привилегированной, но это их не устраивало. Пытались захватить кусочек-другой России – тоже не сложилось.

Ну вот представьте, вы весь из себя такой Казанова, красавец, куртуазны и обходительны, панталоны лопаются от мужской силы, все дамы вам улыбаются – и ни одна не пускает в кровать. Обидно, правда?

Для понимания Польши надо вспомнить забавную историю, случившуюся в двадцатые годы прошлого века после обретения поляками независимости. Дело в том, что поляков очень огорчало, что у них нет своих колоний - ни в Африке, ни в Азии, ни даже на каких-нибудь туземных островах в море. А почему? Всё потому, что Российская Империя не считала нужным заводить там колонии, да и полякам не разрешала.

Поэтому, обретя независимость, поляки сразу организовали Министерство по делам Колоний. Пошили красивую форму (они умеют), соорудили пробковые шлемы, разработали тактику и стратегию обращения с туземцами. Юные поляки толпами записывались в колонисты, дамы мечтали о бунгало в диких землях, где туземцы будут растить им кофе и фрукты. По улицам маршировали будущие покорители Африки и Азии...

Ну а потом Польша потребовала у братских европейских народов выделить им пару колоний.

И была, что удивительно, презрительно послана.

Поскольку колонии все разобраны и делиться никто не хочет.

Вы представляете себе такое горе?

Опять опоздали!

Ни России, ни заморских владений.

Ну а сейчас, на фоне всех удивительных «новичков», которые никого не травят, и прочих преступлений России, у поляков возникла радостная мысль – «а может, мы сейчас успеем прицепиться?» Включимся в общий хор, а там, глядишь, получим кусочек Белоруссии, кусочек Украины, опять же Смоленщина дорога сердцу каждого поляка...

Вот и возникли снова удивительные требования Польши к России.

Не надо обижаться на братский народ. Они просто опоздали, а это обидно. Настолько обидно, что готовы стать полем боя между Европой и Россией. Такой вот характер, гордый и вольный.

...Возможно, пройдёт лет сто, и по полям былых сражений будет скакать гордый польский «крылатый гусар». Посмотрит налево - взорванный «Абрамс». Посмотрит направо - взорванная «Армата». (Направление движения гусара можно примерно представить). Посмотрит вперёд - лежит, дымится до сих пор в кратере сбитая над Польшей боеголовка... И даст себе по крупу шенкелей гусар, и застучат его копыта по спёкшейся в камень земле, гордо вскинет он голову и расправит крылья...

Но вряд ли взлетит, потому что крылья всё-таки маловаты.