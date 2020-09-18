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Экономика

Взяла паузу: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина показала новую брошь

На этот раз смысл украшения угадывается довольно легко
Евгений БЕЛЯКОВЕвгений БЕЛЯКОВ
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: кадр с видео

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина порадовала новым украшением. В пятницу на пресс-конференции, посвященной денежно-кредитной политике, на правом лацкане ее пиджака появилась необычная брошь – символ Play/Pause («Воспроизведение/Пауза»), который используется в видео-технике.

И это вполне отвечало смыслу происходящего. Банк России оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 4,25% годовых. То есть, взял паузу в процессе снижения этого важного макроэкономического показателя. По мнению экспертов, решение было вполне ожидаемым. Ставка и так достаточно низкая. Только за этот год она опустилась на треть – с 6,25% до 4,25% годовых. И если опускать это значение дальше, можно ненароком разогнать инфляцию. А она сейчас и так достигла почти 4% в год.

Важный нюанс – на брошке нет знака Stop. Это означает, что, выждав небольшую паузу, в ближайшем будущем ЦБ может продолжить процесс снижения ключевой ставки. Об этом говорится в официальном заявлении регулятора. Все будет зависеть от динамики инфляции, ситуации с коронавирусом и на мировых финансовых рынках, а также от геополитики. А чем ниже ставка, тем дешевле будут розничные кредиты.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 24 июля. Фото: ЦБ РФ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 24 июля. Фото: ЦБ РФ

Напомним, Эльвира Набиуллина в последнее время почти на каждую пресс-конференцию надевает разные броши. Это уже стало традицией. Сначала в ее гардеробе были просто цветы и животные. Но затем украшения стали обретать метафорический смысл.

Так, в этом году на лацканах пиджака главы ЦБ были замечены:

- Неваляшка (как символ стойкости российской финансовой системы)

- Домик (как невербальный призыв оставаться дома во время карантина)

- Голубь (как символ мягкой денежно-кредитной политики)

- Знак V вместе с подковой (как символ быстрого восстановления экономики, а подкова – на удачу).

Эльвира Набиуллина с брошью в виде голубя, июнь 2020 г.

Эльвира Набиуллина с брошью в виде голубя, июнь 2020 г.

Кстати, историю появления знаков Play/Pause приписывают, в том числе, российскому живописцу Василию Кандинскому. А на бытовой технике пиктограммы впервые появились в 1964 году на бытовом кассетном магнитофоне Philips.

Фото: ЦБ РФ

Фото: ЦБ РФ

Фото: ЦБ РФ

Фото: ЦБ РФ

Фото: ЦБ РФ

Фото: ЦБ РФ

Экономика: ДЕНЕЖКИ

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