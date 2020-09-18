Жизнь советской богемы началась с музыки Дунаевского

Спектакль напомнит современному зрителю о его сокровище — музыкальной культуре советской эпохи

Спешите видеть, «Красный Моцарт» - спектакль, приуроченный к 120-летию со дня рождения и 65-летию со дня смерти выдающегося советского композитора Исаака Дунаевского.

А этом году в Художественный театр влились актрисы Алиса Гребенщекова, Алика Смехова, Ирина Линдт (в октябре она будет играть в «Красном Моцарте»). Они, конечно, пришли на премьеру. Мы заметили в зрительном зале и актрису Евдокию Германову в «защитном скафандре» от ковид… Светская публика на громкой премьере вполне объяснима. Отчасти история, которая разыгрывается в «Красном Моцарте», – это история советской бомонда, поскольку именно Исаак Дунаевский был первым, кто начал вести настоящую богемную жизнь (во всяком случае, так полагает автор инсценировки Дмитрий Минченок). Неслучайно он стал жить почти открыто на две семьи.

- «Красный Моцарт» — это не мюзикл, а музыкальная комедия. Не спектакль-автобиография, а спектакль о музыке Дунаевского. О том, как эта музыка рождалась, о творчестве и о любви. В спектакль включены самые известные музыкальные композиции, любимые и народом, и самим Дунаевским, - говорит режиссер постановки Рената Сотириади.

В течение двух с половиной часов на сцене звучали в современной аранжировке в исполнении Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил России знаменитые шлягеры, которые когда-то пела вся страна. Да и сейчас зрители старшего поколения с удовольствием тихо подпевали актерам «Тюх-тюх-тюх разгорелся наш утюг», или «Как много девушек хороших», или песню о Родине «Широка страна моя родная»...

- Наш спектакль напомнит современному зрителю о его сокровище — музыкальной культуре советской эпохи, о безусловных ценностях, ею утверждаемых. Русская культура немыслима без фильмов, без песен Исаака Дунаевского, — пояснил во время антракта художественный руководитель Эдуард Бояков.