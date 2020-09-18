«Алиса» научилась распознавать голоса детей

Разработчики отмечают, что детский контент не повлияет на рекомендации, которые голосовой помощник выдает взрослому пользователю

Голосовой помощник «Алиса» научилась распознавать детские голоса. Теперь в разговоре с ребенком она будет использовать простые фразы и предлагать только допустимый контент. Новая функция доступна на всех смарт-колонках с голосовым помощником.

Детская музыка, подкасты для детей, новости «Радио Disney» теперь всегда будут доступны для прослушивания через голосовую команду. При помощи сервиса Яндекс.Кью «Алиса» также адаптирует шутки и ответы на вопросы под детскую аудиторию. Ранее «Алиса» могла рассказать сказку и включить мультфильмы. В начале года в голосовом помощнике также появился тренажер «Легко сказать», с помощью которого дети могут отрабатывать произношение сложных звуков.

Разработчики отмечают, что детский контент не повлияет на рекомендации, которые голосовой помощник выдает взрослому пользователю. Родители смогут выбирать три режима. «Семейный» - контент, который может быть воспроизведен при ребенке. «Безопасный» режим – только детский контент. Дополнительно в настройках можно отключить функцию распознавания детского голоса.