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Умные вещи

«Алиса» научилась распознавать голоса детей

Помощник будет предлагать малышам только допустимый контент и общаться простыми фразами
Дарья Казакова
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Разработчики отмечают, что детский контент не повлияет на рекомендации, которые голосовой помощник выдает взрослому пользователю

Разработчики отмечают, что детский контент не повлияет на рекомендации, которые голосовой помощник выдает взрослому пользователю

Голосовой помощник «Алиса» научилась распознавать детские голоса. Теперь в разговоре с ребенком она будет использовать простые фразы и предлагать только допустимый контент. Новая функция доступна на всех смарт-колонках с голосовым помощником.

Детская музыка, подкасты для детей, новости «Радио Disney» теперь всегда будут доступны для прослушивания через голосовую команду. При помощи сервиса Яндекс.Кью «Алиса» также адаптирует шутки и ответы на вопросы под детскую аудиторию. Ранее «Алиса» могла рассказать сказку и включить мультфильмы. В начале года в голосовом помощнике также появился тренажер «Легко сказать», с помощью которого дети могут отрабатывать произношение сложных звуков.

Разработчики отмечают, что детский контент не повлияет на рекомендации, которые голосовой помощник выдает взрослому пользователю. Родители смогут выбирать три режима. «Семейный» - контент, который может быть воспроизведен при ребенке. «Безопасный» режим – только детский контент. Дополнительно в настройках можно отключить функцию распознавания детского голоса.

БИЗНЕС-ПРЕСС

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