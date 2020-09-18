Американцы перестали поддерживать движение «Черные жизни важны»

По оценкам экспертов, уровень поддержки движения за последние два месяца снизился с 67% до 55% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Согласно опросу, который был проведен только что в США, количество сторонников движения «Черные жизни важны (Black Lives Matter)» резко упало.

По оценкам экспертов, уровень поддержки движения за последние два месяца снизился с 67% до 55%, а доля самых ярых адептов упала на 8% и достигла 29%.

Как и прежде, основными сторонниками протестного движения являются сторонники Демократической партии, однако даже их количество снизилось с 92% до 88%, среди республиканцев, доля которых не превышала 37%, снижение заметно еще больше – за прошедшее с июня время их количество снизилось почти вдвое - с 36% до 17%.

Темнокожее население США в большинстве своем поддерживает радикалов: по оценкам аналитиков, идеи BLM разделяют девять из десяти афроамериканцев, а вот среди белых уровень поддержки снижается и на данный момент составляет не более 45%, упав с июня на 15%.

Снижение интереса к движению наблюдается и среди выходцев из латиноамериканских стран: так, если в июне BLM поддерживали 77% представителей этой этнической группы, то в сентябре их количество составило 66%.