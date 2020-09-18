В России утвердили правила формирования и ведения информационной модели в строительстве

Утверждены правила формирования и ведения информационной модели объекта капстроительства Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Правительство РФ утвердило правила формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства. Документом утвержден состав сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов, а также изменения в пункт 6 Положения о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Этот документ стал важным шагом для внедрения новых технологий информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла домов и других сооружений. Такое мнение выразил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев. Он добавил, что подписанию постановления предшествовала масштабная и скрупулезная совместная работа органов власти, бизнеса и научного сообщества.

«Благодаря содействию участников строительной отрасли нам удалось создать документ, устанавливающий общие правила работы с информационными моделями для изыскателей, проектировщиков, строителей и экспертных организаций. Проделанная работа – логичное продолжение изменений, внесенных в Градостроительный кодекс, официально закрепивших понятия информационной модели и классификатора строительной информации», – отметил Якушев.

Текст постановления был подготовлен Минстроем России по поручению президента России Владимира Путина. Ранее глава государства распорядился осуществить переход к системе управления жизненным циклом объектов капитального строительства для модернизации всей строительной отрасли и повышения качества строительства.

Отмечается, что документ устанавливает порядок формирования и дальнейшего ведения информационной модели на этапах инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального строительства. Также в документы прописаны требования к составлению документации по каждому этапу. При этом выбор программных и технических средств для формирования модели остается за участниками строительного процесса.

Постановление вступит в силу по истечении семи дней после дня его первого официального опубликования.