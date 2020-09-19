"Хотел уйти под пол, рыдал": зависимый Стас Пьеха рассказал о новом срыве

Стас Пьеха. Фото: предоставлено пресс-службой артиста.

Стас Пьеха дал очень личное интервью Вячеславу Манучарову. Певец рассказал о новом срыве из-за наркотиков. По его словам, в тот момент, когда у него случилась передозировка, он умирал. Врачи не давали никаких гарантий.

Стас Пьеха несколько лет назад рассказал о своей наркотической зависимости. Экс-участник "Фабрики звезд" начал употреблять еще в подростковом возрасте. Потом пытался завязать., но пагубное пристрастие вернулось.

Новый срыв едва не стоил внуку Эдиты Пьези жизни. На одном из выступлений Стас почувствовал себя плохо.

"Была передозировка, жуткая паническая атака. А потом выяснилось, что у меня просто инфаркт. Это было на работе, пел на свадьбе. На девятой песне понял, что хочу уйти под пол. Я всю ночь фигачил.. Очень стремно, страшно", - откровенничает Пьха в интервью Вячеславу Манучарову.

По его словам, тогда он вспомнил о сыне и позвонил бывшей жене со словами: "Я умираю, передозировка". Он попросил услышать сына, его голос. "Я слушал его и рыдал. Самое страшное было, когда мне сказали, что у меня может быть разрыв сердца" , - вспоминает музыкант.

После этого случая звезда обратился в реабилитационную клинику. Свой новый срыв звезда объяснил так: "Я зависимый человек".

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