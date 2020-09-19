В Нигерии будут кастрировать и казнить педофилов

Губернатор нигерийского штата Кадуна Насир Ахмад Аль-Руфаи. Фото: kdsg.gov.ng

Губернатор нигерийского штата Кадуна Насир Ахмад Аль-Руфаи подписал закон, согласно которому преступникам, совершим насилие в отношении детей в возрасте до 14 лет, грозит принудительная кастрация и смертная казнь. Имена всех педофилов запишут в «черный список», который будут публиковать в СМИ.

«Для того чтобы защитить наших детей, мы обязаны ужесточить наши законы», - считают нигерийские политики.

До вступления в силу нового закона преступникам, которых признали виновными в изнасиловании совершеннолетнего, грозил тюремный срок до 21 года. Тех, чьими жертвами стали дети, отправляли на нары пожизненно. Сейчас же насильникам грозит пожизненное заключение, а педофилов ждет хирургическая кастрация и смертная казнь.

Если подобным образом закон нарушит женщина, то ей удалят матку и тоже казнят.

В Нигерии штат Кадун – пока единственный, в котором принят подобный закон. На крайние меры губернатор пошел, узнав о чудовищном групповом изнасиловании женщины на заброшенной автотрассе.

Химической кастрации подвергают преступников и в США. В прошлом году губернатор штата Алабама подписал закон, в котором осужденным за растление малолетних вводят в организм препараты, снижающие уровень тестостерона.