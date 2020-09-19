«Скоро на свободу и на работу!»: Гарик Харламов, Дмитрий Певцов и Юрий Назаров победили коронавирус

Гарик Харламов две недели назад не смог принять участия в съемках юмористического шоу, так как подтвердился положительный тест на коронавирус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одни артисты скрывают, что заболели коронавирусом – публикуют в социальных сетях архивные фотки, а потом возвращаются в строй. Другие сообщают о болезни, когда уже справились с ней. У всех ситуации разные, радует результат – врачи научились расправляться с коварным вирусом.

39-летний Гарик Харламов две недели назад не смог принять участия в съемках юмористического шоу, так как подтвердился положительный тест на коронавирус. Его помощник опровергал факт болезни: мол, артист просто занемог. Однако коллеги Харламова были в курсе «болячки» Гарика – те, кто близко общался также сдали тесты. Гарик немного помолчал, а потом и сам проговорился, общаясь в социальных сетях. Харламов даже предположил, что сам «накаркал»: в недавнем сюжете «Comedy Club» шутили по поводу коронавирусного кашля у персонажа Гарика. Но все Хараламов готов к выходу на работу, уже шутит: «Когда в организм попадает слишком много работы, он начинает вырабатывать антидела». Гарик возвращается к съемочному процессу – говорят, что вынужденный простой благоприятно отразился на весе артиста – похудел и рвется на работу.

Дмитрий Певцов. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

57-летний Дмитрий Певцов сегодня сообщил: «Осталось три дня и на свободу! 22 сентября сыграю в моем родном Ленкоме Марка Захарова спектакль «Капкан» после 25 недельного антракта». Певцов за свое выздоровление благодарил не только крепкий организм, но и докторов: «Низкий поклон всем, кто трудится в ГКБ 40 поселок Коммунарка! От лица моего организма и моей семьи троекратное «Ура!» Певцова госпитализировали с диагнозом пневмония, а вот тесты на коронавирус у него были отрицательные.

83-летнего народного артиста Юрия Назарова на эти выходные уже выписали домой. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

83-летнего народного артиста Юрия Назарова на эти выходные уже выписали домой. Несмотря на то, что коронавирус у актера протекал в форме средней тяжести, Юрия Владимировича положили в реанимацию – врачи перестраховались. У Назарова была двусторонняя коронавирусная пневмония. Теперь артист дома принимает назначенные врачами препараты, реабилитация займет некоторое время, две недели он должен просидеть дома на карантине – но Юрий Владимирович по характеру боец и мечтает скорее отправиться на прогулку.